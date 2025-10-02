Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quàdruple empat al capdavant de la Copa Caixa Popular Pro1 de raspall masculí

Vicent i Brisca acaben amb la condició d'invictes de Diari i Tonet

Els blaus són liders en guanyar als rojos al Trinquet de Guadassuar

Els blaus són liders en guanyar als rojos al Trinquet de Guadassuar / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Quatre equips empaten a punts en el lideratge de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí en la 3a jornada de la competició.

Resta per jugar-se una partida, que serà aquest dijous a Castelló de Rugat entre Vercher de Piles i Murcianet (Ajuntament de la Llosa), contra Marrahí, Néstor i Lorja, (Ajuntament d'Ontinyent), però la classificació no canviarà. El trio altera la formació davant la baixa d'Iván al que substitueixen Marrahí i Néstor per jugar amb Lorja.

El xeraquer Vicent i l'oliver Brisca (Ajuntament de Xeraco) van primers amb 5 punts, 65 jocs a favor i 65 en contra, després d'acabar amb la condició d'invictes de Diari i Tonet (Ajuntament del Genovés) en la partida d'aquest dimecres a Guadassuar (25-20).

En segona posició està el trio de Salelles II d'Oliva, Canari de Xeraco i Raúl, (Ajuntament de Barxeta), també amb 5 punts, però 70 jocs a favor i 40 en contra.

En tercer lloc, Montaner d'Almiserà i Seve (Ajuntament de Castelló) amb 5 punts, 65 i 45, mentre que Diari i Tonet IV són quarts amb 5 punts, 70 i 65.

Els dos equips que s'enfronten aquest dijous només tenen 1 punt pel qual no poden variar la taula classificatòria.

La quarta jornada arranca aquest diumenge, 5 d'octubre, al Trinquet d'Oliva, amb la partida entre els equips de Xeraco i Ontinyent; dilluns, dia 6 juguen a Xeraco el Genovés contra Castelló i divendres, dia 10, al Genovés Barxeta vs el Genovés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents