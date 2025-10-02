Quàdruple empat al capdavant de la Copa Caixa Popular Pro1 de raspall masculí
Vicent i Brisca acaben amb la condició d'invictes de Diari i Tonet
Quatre equips empaten a punts en el lideratge de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí en la 3a jornada de la competició.
Resta per jugar-se una partida, que serà aquest dijous a Castelló de Rugat entre Vercher de Piles i Murcianet (Ajuntament de la Llosa), contra Marrahí, Néstor i Lorja, (Ajuntament d'Ontinyent), però la classificació no canviarà. El trio altera la formació davant la baixa d'Iván al que substitueixen Marrahí i Néstor per jugar amb Lorja.
El xeraquer Vicent i l'oliver Brisca (Ajuntament de Xeraco) van primers amb 5 punts, 65 jocs a favor i 65 en contra, després d'acabar amb la condició d'invictes de Diari i Tonet (Ajuntament del Genovés) en la partida d'aquest dimecres a Guadassuar (25-20).
En segona posició està el trio de Salelles II d'Oliva, Canari de Xeraco i Raúl, (Ajuntament de Barxeta), també amb 5 punts, però 70 jocs a favor i 40 en contra.
En tercer lloc, Montaner d'Almiserà i Seve (Ajuntament de Castelló) amb 5 punts, 65 i 45, mentre que Diari i Tonet IV són quarts amb 5 punts, 70 i 65.
Els dos equips que s'enfronten aquest dijous només tenen 1 punt pel qual no poden variar la taula classificatòria.
La quarta jornada arranca aquest diumenge, 5 d'octubre, al Trinquet d'Oliva, amb la partida entre els equips de Xeraco i Ontinyent; dilluns, dia 6 juguen a Xeraco el Genovés contra Castelló i divendres, dia 10, al Genovés Barxeta vs el Genovés.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- Gandia lidera el ránking de lluvia: 224 litros en la Caldereta
- Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia
- Oliva traslada a los caballos que provocaron una crisis en el gobierno
- Gandia pone restricciones al uso de patinetes
- Sin clases en la Safor por lluvias con registros que comienzan a ser importantes
- Condenan a un hospital privado de Gandia por tardar año y medio en diagnosticar un cáncer