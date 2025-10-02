Sorprendidos in fraganti cuando intentaban robar en un edificio de Tavernes de la Valldigna
Los dos hombres llevaban elementos para abrir cerraduras sin causar daños en el inmueble
La operación, gracias al aviso de una persona, se ha producido en el paseo de Colón
La Policía Local de Tavernes de la Valldigna ha detenido a dos hombres a los que sorprendió en el interior de un edificio de viviendas con evidentes indicios de querer introducirse en ellas para robar.
Según señala el cuerpo policial, el aviso de una persona de ese bloque, situado en el paseo de Colón, ha permitido actuar con rapidez. Cuando los agentes han llegado al lugar, se han encontrado con los hombres portando herramientas que generalmente se usan para copiar llaves y abrir cerraduras sin causar daños en el inmueble.
Además, se ha podido comprobar que los sospechosos tienen antecedentes por robo con fuerza. Al ser preguntados en ese lugar por sus intenciones no han podido justificar su presencia en el inmueble ni han podido aportar una explicación coherente.
"La rápida actuación policial y la colaboración ciudadana han sido fundamentales para evitar un posible robo", ha señalado la Policía Local vallera, que insiste que ante cualquier sospecha no hay que abrir la puerta a los desconocidos y avisar ante cualquier problema al 112 de Emergencias o a la Policía Local.
Tras ser custodiados, los detenidos han sido entregados a la Guardia Civil para que siga la instrucción de este caso.
