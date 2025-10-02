La UD Beniopa defiende el liderazgo en Segunda FFCV ante el CE Ròtova

La UD Beniopa, líder invicto y en solitario de la Liga en Segunda FFCV tras haber ganado los tres primeros partidos, juega este jueves su partido de la 4ª jornada del campeonato.

Lo hace en su campo de Roís de Corella a partir de las 20.30 horas frente al CE Ròtova, que ha saldado sus tres encuentros con un triunfo, un empate y una derrota.

El resto de la jornada está programada para el sábado, con el choque UE Benifairó vs Real de Gandia CF a las 17 horas, mientras que el domingo juegan CF Orba vs Daimús CF; UD Oliva vs CEF El Verger; CF Cullera vs UD Portuarios Disarp; CF Bellreguard vs Safor CF Gandia y Villalonga CF contra CF Miramar.

El equipo "llobero" ha empatado 3-3 contra el CEF El Verger el partido disputado en la tarde-noche de este miércoles. Este choque estaba pendiente porque fue aplazado el pasado 21 de septiembre por una fuerte tormenta de agua, viento y granizo.

Los de Villalonga siguen invictos con dos triunfos y este empate, sumando 7 puntos, a 2 del líder UD Beniopa.