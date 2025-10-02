La XXVI Cursa Popular a Peu Ròtova, novena prueba del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna

El Ayuntamiento de Ròtova, con el apoyo y el asesoramiento del Club Esportiu Quatre Gats, organiza la XXVI Cursa Popular a Peu este domingo, 5 de octubre. A las 09.30 horas arrancará la carrera, novena puntuable en el VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna, sobre una distancia de 10 kilómetros.

Al término de la prueba de adultos se correrán las carreras de las categorías inferiores de menores, sobre las 11.30 horas, aproximadamente. La salida y llegada estarán situadas en la avenida Jaume I, a la altura del cruce con la calle Comte de Ròtova.

Las inscripciones anticipadas tienen un coste de 8 euros y deberán realizarse en la página web http://www.crono4sports.es con tarjeta de crédito. El plazo de inscripción anticipada será hasta este viernes 3 de octubre a las 14:00 h, o hasta llegar a los 1300 atletas totales (suma de las inscripciones en el Circuito más las de la carrera). La organización se reserva el derecho de poder ampliar el número de inscripciones.

El día de la prueba se admitirán inscripciones hasta 30 minutos antes del comienzo de la carrera (9:00 h) con el precio de 10 euros. Las y los participantes tendrán derecho a bolsa de obsequios, pero no a trofeo.

La inscripción de menores (categorías pitufos a cadetes) será gratuita, pero es necesario formalizarla también por la página web http://www.crono4sports.es. No se realizarán inscripciones el día de la prueba.

La entrega de los dorsales y chips tendrá lugar el día de la prueba, desde las 08:00 hasta las 9:00 h, en la zona de salida-llegada.