El XXXVI Encuentro Nacional de Cofradías posiciona a Gandia como referente en el turismo de congresos

La ciudad de Gandia ha acogido con éxito el XXXVI el Encuentro Nacional de Cofradías, un evento que durante cuatro días ha reunido a cofrades y participantes de toda España, consolidando la Semana Santa gandiense como un referente cultural y turístico a nivel nacional.

Miguel Ángel Picornell, concejal delegado de la Semana Santa en el Ayuntamiento de Gandia, ha realizado un balance muy positivo del encuentro, destacando la implicación de todos los actores involucrados: "Quiero abrir un capítulo de agradecimientos a la Junta Mayor de Hermandades, a los 104 voluntarios, a los casi 500 participantes y a las 18 cofradías de la ciudad, así como a los 73 comercios que se implicaron en este proyecto de ciudad", indicando también que el Doctor en Economía Aplicada, Juan Sapena, cifró el impacto de la Semana Santa en Gandia en 25 millones de euros.

Emili Ripoll, presidente de la Junta Mayor de Hermandades, subraya la gran participación desde más de una veintena de localidades de España sin contar los asistentes de la Comunitat Valenciana. Ripoll ensalza la implicación de los voluntarios, el éxito de las exposiciones realizadas y la colaboración de los comercios locales, que adornaron sus establecimientos con motivos de Semana Santa, creando un ambiente festivo en toda la ciudad. "Este encuentro ha sido un éxito colectivo de toda Gandia", afirmó Ripoll.

Balbina Sendra, concejala de Turismo, pone de relieve la importancia del evento para la proyección turística de la ciudad: "Gandia se ha convertido en un epicentro de turismo cultural y tradicional. Las fiestas de interés turístico nacional, como la Semana Santa, son esenciales para dinamizar el tejido económico y mostrar la capacidad de la ciudad para acoger congresos de calidad y nos permiten dar a conocer nuestras señas identitarias", señaló.

El encuentro ha dejado también como legado la escultura del "grupo escultórico de la familia cofrade", situada en la plaza de los Apóstoles, que servirá como recuerdo de esta edición.