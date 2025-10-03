Agua en la Seu de Gandia

Leo en una nueva nota de prensa (30 de septiembre) del sr. Abad de la Colegiata de Gandia que la obstrucción de los canales de desagüe de la techumbre de la Seu ha vuelto a causar goteras o inundaciones en la iglesia y que la misma se debe a una labor, por encargo de la Conselleria y con la empresa COMSA, que terminé nada menos que hace dieciséis años. Ha habido medios que recogen la cita con mi nombre, tal como seguramente les ha sido transmitida, y otros lo eluden elegantemente, conocedores del viejo conflicto personal que dicho religioso mantiene conmigo desde que sustituyó al bueno del abad Caselles.

Si en otros momentos renuncié a polemizar por ello -y así se lo hice llegar a sus superiores- creo que, reiterado en 2025 sin actuación alguna por su parte, merece una mínima réplica.

Las obras de restauración llevadas a cabo desde el año 2000 al 2009 incluyeron la recuperación del muro norte que daba al fosar y que, tras la desaparición de la Sala Capitular en la guerra y el derribo por el Ministerio de una incipiente capilla de la Virgen (coetánea del actual ábside) en la posguerra, había quedado descubierto y había recibido en su interior de argamasa las lluvias de muchos años, precisando un complicado saneamiento, la impermeabilización de sus juntas y la colocación -como se hizo- de un sistema de electroósmosis no invasiva con un aparato especial en el muro para su secado paulatino y a largo plazo. Esta maquinaria fue desmontada posteriormente por el sr Abad, incurriendo en una responsabilidad que nadie le ha exigido. Las eflorescencias (salitre) tampoco han sido nunca retiradas y han estado cayendo al suelo desde entonces.

Por otra parte, las citadas obras restauraron las cubiertas de la nave y de las capillas y dotaron de canalones y nuevas bajantes a toda la techumbre del templo. Que se sepa, desde el 2009, la Colegiata no ha realizado labores de mantenimiento -obligatorias en cualquier edificio- ni ha destinado recursos propios a su conservación. El problema no son las obras realizadas hace más de tres lustros, sino de la falta de limpieza de estos elementos que se obstruyen con facilidad porque la cubierta esté llena de palomas y excrementos y donde muchas aves nidifican taponando y cegando la salida de las aguas. Cada lluvia es, y lo seguirá siendo si no se actúa, un problema.

Atribuir estas filtraciones a unas obras terminadas hace dieciséis años, sin asumir las responsabilidades de conservación que corresponden al propietario, es injusto y demuestra una hostilidad impensable en un religioso y que no por repetirla cada vez que llueva llegará a ser verdad

Nos vendría bien a todos que el sr. Abad haga un esfuerzo, haga su trabajo y me deje en paz a mí y unas obras que han recibido los plácemes del mundo académico.