Alejandro Mesa: "Hay motivos para ilusionarse, pero la competición es la que pone a cada uno en su sitio"

Arranca la Liga de Segunda FEB con la participación de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia. El equipo de la Safor se estrena en casa ante el CB Getafe en un partido programado a las 17.45 horas de este sábado en el Pabellón Municipal.

El rival de los gandienses es nuevo en la categoría tras su ascenso al final de la pasada temporada. El entrenador de Proinbeni, Alejandro Mesa, considera que "tienen una plantilla equilibrada con jugadores de experiencia y buenos fichajes de Tercera FEB. Además, han hecho una buena preparación y llegan finos a la primera cita competitiva de la temporada". En Proinbeni es duda Juanmi Molina, tocado de la muñeca derecha, mientras que el resto están en condiciones.

Mesa piensa que "hemos realizado una buena pretemporada, pero nada tiene que ver este periodo de preparación con la Liga. Hemos competido a un nivel alto contra rivales de nuestra categoría y nos vamos acercando a la clase de equipo que queremos ser".

El técnico destaca que "aún nos queda mucho por mejorar para encontrar el equilibrio que buscamos", y añade que "hay motivos para ilusionarse, viendo el trabajo que hacen los jugadores día a día".

Según Alejandro Mesa, al igual que ha comentado la presidenta de UpB Gandia, el objetivo es "clasificarnos entre los ocho primeros, pero la competición es la que dicta sentencia, la que pone a cada uno en su sitio".

Al preguntarle sobre la Copa de España, Mesa apunta que "lo hemos hecho muy bien en la fase de grupos, pero de nada nos vale porque no se tiene en cuenta la clasificación de cara a las eliminatorias".

En torno al sorteo de 1/16 de final, el técnico tiene claro que "nos hemos tenido suerte. Hay que viajar muy lejos para enfrentarnos a un rival (Cultural y Deportiva Leonesa) de nuestra misma categoría, Queríamos un Primera FEB".

El entrenador concluye: "aunque no nos guste, no podemos ni debernos lamentarnos. Es lo que hay. Vamos a intentar ganar en León y pasar de ronda".