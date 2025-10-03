Las bajas merman a la UE Tavernes ante la visita del potente CD Onda

El rival más potente en el peor momento. La UE Tavernes, muy mermado por las bajas, recibe a uno de los conjuntos favoritos a todo en la Lliga Comunitat, el CD Onda.

Los valleros tienen varios jugadores sancionados y lesionados y se miden a un equipo castellonense con dos victorias en los dos partidos que ha jugado.

El encuentro de la semana pasada ha pasado factura en el seno del club "roget". Su delantero y goleador Seral ha sido sancionado con cuatro partidos, Jordi tiene uno de suspensión y el míster, "Tomaca" otro, a pesar de que la entidad ha recurrido el fallo del comité.

Además, están lesionados Joan y David a lo que hay que sumar la ausencia de Moreno. El juvenil Guaita y Bellver del Tavernes B (At la Vall ) serán convocados con el primer equipo.

El entrenador, todavía muy disgustado por el empate y las expulsiones de la jornada anterior, destaca "lo mucho que nos jugamos y espera ver a su equipo al cien por cien, agresivo y con tensión".

Un partido, en suma, difícil, en el que la afición tiene que estar a tope con el equipo como siempre y los jugadores dar el do de pecho, sin concesiones.