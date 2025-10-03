El CF Gandia busca prolongar su racha para mantenerse líder

Cuarta jornada de la Liga en Primera FFCV con tres partidos como visitantes para los equipos representantes de la comarca de la safor.

El CF Gandia, líder invicto y en solitario del grupo III, visita la población de Catadau para medirse a la UE Mancomunitat-Ovocity. El objetivo es sumar los tres puntos para mantenerse al frente de la tabla. El choque es a las 18 horas de este sábado.

El CE la Font d'En Carròs también juega este sábado. Lo hace a las 18.30 horas en el campo del Massanassa CF. Los fonteros han perdido los dos partidos de casa y han ganado el primero de fuera.

El CF Simat se enfrenta a otro histórico del fútbol regional: el Pego CF. La visita al Cervantes está programada a las 17.30 horas del domingo. Los de la Valldigna suman 4 puntos.