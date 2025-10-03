El CF Gandia busca prolongar su racha para mantenerse líder
El CE la Font juega en Massanassa y el CF Simat en el Cervantes de Pego
Cuarta jornada de la Liga en Primera FFCV con tres partidos como visitantes para los equipos representantes de la comarca de la safor.
El CF Gandia, líder invicto y en solitario del grupo III, visita la población de Catadau para medirse a la UE Mancomunitat-Ovocity. El objetivo es sumar los tres puntos para mantenerse al frente de la tabla. El choque es a las 18 horas de este sábado.
El CE la Font d'En Carròs también juega este sábado. Lo hace a las 18.30 horas en el campo del Massanassa CF. Los fonteros han perdido los dos partidos de casa y han ganado el primero de fuera.
El CF Simat se enfrenta a otro histórico del fútbol regional: el Pego CF. La visita al Cervantes está programada a las 17.30 horas del domingo. Los de la Valldigna suman 4 puntos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- Gandia lidera el ránking de lluvia: 224 litros en la Caldereta
- Un joven olivense, en la cima de la repostería mundial
- Gandia pone restricciones al uso de patinetes
- Gandia anuncia una radiografía al millonario sistema contra inundaciones
- Sin clases en la Safor por lluvias con registros que comienzan a ser importantes
- Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia