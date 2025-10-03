El Corriol Oliva TT estrena equipaciones y recibe el apoyo del Ayuntamiento

El concejal de deportes de Oliva, Joan Mascarell, desea suerte y expresa su apoyo en nombre del ayuntamiento al CE Corriol Oliva Tennis Taula.

En una visita realizada a la sala Pierre Guitart del IES Gabriel Ciscar, Mascarell ha conocido de primer mano a todos los jugadores y jugadoras de la entidad en una temporada tan apasionante como la actual. El acto se ha hecho coincidir con la presentación de la nueva equipación del club.

Se trata de dos equipaciones modernas en colores elegantes y con todos los patrocinadores principales presentes sobre el tejido. Un mismo equipaje que pretende ensalzar la marca Corriol Oliva, reforzar la unión entre los jugadores de todas las categorías y edades e involucrar a la masa social numerosa que arrastra el club, vía socios y simpatizantes.

Miembros del club han explicado detenidamente al concejal las líneas maestras del nuevo proyecto como son el aumento y la diversificación extrema de los ingresos, la profesionalización de las estructuras deportivas, tanto en formación de equipos que compitan en categorías nacionales y autonómicas, como la ampliación del trabajo en la cantera como seña de identidad del club desde su origen.