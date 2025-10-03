La Cruz Roja cierra la temporada en las playas de Tavernes con un balance "relativamente tranquilo"

La Cruz Roja ha cerrado esta semana (1 de octubre) el periodo de salvamento y socorrismo en las playas de Tavernes de la Valldigna. Una campaña que arrancó el pasado mes de abril, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.

La temporada de seis meses se salda con pocos incidentes. Entre las actividades más destacadas, se encuentran cuatro rescates: embarcaciones que navegaban fuera de la zona de actividades recreativas, un kitesurfista, un bañista y la de un velero en situación de emergencia.

A estas intervenciones se añaden diversas asistencias a bañistas por picaduras de medusas de carácter leve y otras acciones derivadas de heridas ocasionales por restos arrastrados hasta la playa como resultado de la DANA.

El edil de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, dedica un especial agradecimiento a la Cruz Roja y a todo el personal de rescate por "gran esfuerzo durante estos meses para garantizar la seguridad en nuestras playas".

El concejal señala que "hemos tenido un verano relativamente tranquilo, con pocas incidencias, lo que demuestra la responsabilidad de vecinos y vecinas y visitantes, así como la eficacia del servicio prestado. Tienen a su disposición un equipo profesionalmente capacitado".

Finalmente, Cuñat asegura que "el Ayuntamiento de Tavernes de Valldigna seguirá trabajando porque nuestras playas sean un lugar seguro, de calidad y con los mejores servicios".