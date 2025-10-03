Gandia se sumerge en la Fira i Festes 2025

Fieles a su cita como cada año, las bandas del Tio de la Porra forman frente al ayuntamiento con motivo del inicio de la Fira i Festes de Gandia 2025 del 3 al 6 de octubre. Son las 9 de la mañana.

Como manda la tradición, el alcalde, José Manuel Prieto, otorga al capitán de las tropas el simbólico poder de tomar la ciudad durante cuatro días llenos de actividades para todos los públicos y, a partir de ese instante, la fiesta lo inunda todo.

Las bandas, formadas por hombres y mujeres de diversos colectivos, rompen el silencio de la plaza Major con el atronador toque de tambores y timbales, creando una coreografía que siguen las decenas de integrantes de las mismas.

Después, empiezan a desfilar. El objetivo es ir a cada colegio de Gandia, a cada distrito, a anunciar a los niños y menos niños que ya es Fira i Festes. Que nadie se quede sin saber que las fiestas gandienses han empezado.

A las 13 horas vuelven a reunirse las bandas frente al Ayuntamiento de Gandia. Regresan de su misión y el alcalde pasa revista. Las calles son ya una marea de gente.

En el acto de este viernes, primer día del periplo festivo, no falta nadie. El alcalde estuvo bien secundado por la ex alcaldesa y Ministra del Gobierno de España, Diana Morant. A su izquierda está la también ex alcaldesa, Pepa Frau.

Los concejales del gobierno local y los de la oposición están presentes. La Corporación Municipal asiste al completo al arranque de la Fira i Festes de Gandia 2025.