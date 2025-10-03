Partides de Copa Caixa Popular Pro 2 y Pro 1 de xiques i xics a Piles, Bellreguard i Xeraco
L'activitat prevista diumenge a Oliva passa a Bellreguard que descansa dissabte
La quarta jornada de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall professional masculí arranca aquest diumenge, 5 d'octubre, al Trinquet Municipal de Bellreguard (en principi, s'havia de jugar a Oliva) amb la partida entre els equips Ajuntament de Xeraco (Vicent i Brisca) i Ajuntament d'Ontinyent, amb Marrahí, Lorja i Néstor.
Dilluns, dia 6, juguen a Xeraco els equips del Genovés (Diari i Tonet IV) contra Ajuntament de Castelló (Montaner i Seve.
Aquest dijous, s'han enfrontat tal Trinquet de Castelló els equips de Vercher i Murcianet (Ajuntament de la Llosa de Ranes) i Marrahí, Lorja i Nèstor (Ajuntament d'Ontinyent) amb victòria del trio per 25 a 15.
Tot això quant a la Copa 1 d'homes. En la Copa Caixa Popular Pro 2 de raspall masculí aquest divendres es juga al Trinquet Ciscar de Piles: a les 17 hores, Ian i Alejandro contra Marín, Momparler i Javier.
La jornada de divendres a Piles es completa amb segon encontre de caràcter ordinari, però amb un premio de 100 euros per als guanyadors: Montaner i Seve contra Salelles II, Canari i Ricardet.
En la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení, aquest diumente, día 5, al Trinquet de Bellreguard: Clara, Isabel i Miryam (Ajuntament l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa) contra Ajuntament de Bicorp (Maria, Mar i Mireia).
En aquest campionat, dijous a Castelló Clara, Isabel i Myriam derrotaren Vanessa, Amparo i Fanni (Ajuntament d'Ondara - Portal de la Marina) pel resultat de 25-15.
