Póquer triunfal de la UD Beniopa que le coge gusto al liderazgo en Segunda FFCV

¡Que el ritmo no pare!. Eso es lo que piensan en el seno de la UD Beniopa, cuyo equipo amateur firma un inicio de campeonato inmaculado con cuatro victorias en otros tantos encuentros en la Liga de Segunda FFCV.

El último ha sido este jueves en Roís de Corella por 2-1 frente al CE Ròtova que hizo sufrir y mucho al líder invicto del grupo sexto de la categoría regional.

Los goles de Ayoub y Alan mantienen a los de Rubén Bañuls en lo más alto de la tabla con independencia de los resultados del fin de semana.

Este sábado juegan la UE Benifairó contra el Real de Gandia CF en la localidad de la Valldigna (17 horas) y el domingo se disputan los partidos CF Orba vs Daimús CF (11 h.); UD Oliva vs CEF El Verger (17 h.(; CF Cullera vs UD Portuarios Disarp (17.30 h.); CF Bellreguard vs Safor CF Gandia (18 h.) y Villalonga CF vs CF Miramar (18.30 horas).