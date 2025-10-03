El senior masculino del CV Gandia es "único" en la comarca de la Safor

El conjunto senior masculino del Club Voleibol Gandia debuta en la Liga Nacional contra el CV Fabraquer. El partido se disputa este sábado, 4 de octubre, a las 18:30 horas, en Alicante. El primer equipo de hombres del CV Gandia es el único de la comarca que compite en esta categoría y, lógicamente, el de más categoría de la Safor.

El conjunto dirigido por Benjamín Pantorrilla afronta una campaña histórica para el club, tras un intenso periodo de preparación. El equipo llega cargado de ilusión con el objetivo de dar lo mejor de sí en cada partido y representar a la ciudad en una competición de máximo nivel.

El club ha reforzado la plantilla con nuevas incorporaciones: Paco Ybarra, Sergio Arnau y Juancho Barrera, a los que se sumarán dos fichajes más que serán anunciados próximamente. Estas incorporaciones aportarán experiencia y calidad a un grupo que se muestra muy unido dentro y fuera de la pista.

Este debut supone un paso muy importante para el voleibol local, ya que desde hace mucho tiempo el conjunto masculino de Gandia no compite en la Liga Nacional, reflejando así el esfuerzo, el trabajo constante y la apuesta del club por el crecimiento de este deporte.