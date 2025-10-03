OPINIÓN
En suport d'Alberto Peñín
"Instem al govern municipal a recuperar la defensa prioritària de les institucions públiques davant els qui les exploten en benefici propi i les denigren impunement, i a defensar el bon nom dels ciutadans víctimes de campanyes infamatòries"
Associació Cívica Massa Crítica*
Davant els atacs contra l’arquitecte Alberto Peñín per part de representants de "la Colegiata", fent-lo responsable dels desperfectes que afecten actualment el temple gandià, tot titllant de “penosa” i “nefasta actuación” la restauració que va dirigir el 2009, els sotasignants, membres i simpatitzants de l’Associació Cívica Massa Crítica, rebutgem rotundament el clima inquisitorial orquestrat contra Peñín que, novament sense proves ni cap documentació o informe tècnic, naix des de l'entorn de “la Colegiata”, il·lustre nom sota el qual s’amaga un grapat molt menys il·lustre de persones que ni tan sols s'atreveixen a donar la cara o a signar les campanyes de descrèdit que instiguen contra coneguts ciutadans.
Observem amb incredulitat i preocupació creixent que mentre la Seu i el campanar han rebut generoses i més que discutibles aportacions institucionals sense cap contrapartida compensatòria per a l'erari públic (és a dir, per als gandians), els representants de “la Colegiata” es permeten criticar insidiosament en cada ocasió a les institucions o als professionals que les institucions han decidit posar al capdavant de les rehabilitacions.
Sens dubte, darrere d'estes formes extemporànies, que consagren la propietat d’un BIC com la Seu com una font inesgotable de privilegis, però de cap responsabilitat, es troba el tracte de favor atorgat a l'església catòlica des del govern local i, en primer lloc, per la primera autoritat municipal, que encara no ha explicat a la ciutadania eixe comportament, en les antípodes del laïcisme institucional i dels principis democràtics.
Instem, per tant, al govern municipal a recuperar la defensa prioritària de les institucions públiques davant els qui les exploten en benefici propi i les denigren impunement, i a defensar públicament el bon nom dels ciutadans víctimes de campanyes infamatòries com la que hui pateix l’arquitecte Alberto Peñín a mans de la insídia i l’abjecció.
*Salvador Mañó Rodero, Ferran Martínez Mendoza, Cebrià Molinero Lloret, Esperança Costa Gimeno, Vicenta Ferrer Alemany, Ana Gandia Casasnovas, José Monrabal López, Bernat Rodríguez Castelló i Lluís Romero Quiles.
