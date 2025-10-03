El Tio de la Porra repite su magia y sumerge a Gandia en sus días grandes

Sin querer ser chovinista, no hay nada más cierto sobre el Tio de la Porra que esta es la manera más bella del mundo de iniciar una fiesta. Porque, aunque se conozca la hora, el lugar, la escena, el sonido tan particular y las imágenes que van a producirse, con apenas cambios en los protagonistas, la magia de esa celebración sigue iluminando las caras e imprimiendo sonrisas en miles de personas. Ciertamente, primero de las autoridades y adultos, que lo han preparado todo para que salga bien, pero después, y ahí radica toda la esencia de este milagro, en miles de niños y niñas que, en su mayoría, son sorprendidos o esperan con ilusión el momento exacto en el que aquellas personas vestidas con raros trajes, grandes gafas, enormes narizotas y un tambor que repite una penetrante melodía, les va a sacar del colegio y les va a decir: Aquí tenéis una ciudad entera a vuestra disposición para disfrutar de cientos de atracciones y de actividades hasta el próximo lunes. Así arranca, como ha ocurrido este viernes, la Fira i Festes de Gandia.

La escena se llena con cientos de protagonistas, pero, por así decirlo, existen dos personajes principales. Por quinto año consecutivo, el alcalde, José Manuel Prieto, ha entregado a las puertas del ayuntamiento la vara de mando, convertida en una porra, a Francisco Martínez, el presidente de la Federació de Falles, que repite por segundo año como jefe de las bandas del Tio de la Porra y que se compromete a que todos los vecinos, sea cual sea su edad y condición, se enteren del mismo mensaje.

Tras una exhibición en la misma plaza Major, ante los concejales y visitantes boquiabiertos, el retumbar llega a los colegios, primero, y a las calles de la ciudad, después. A eso del mediodía, Francisco Martínez ha regresado al ayuntamiento acompañado de sus bandas de tamborileros disfrazados y ha certificado el parte final: Misión cumplida, hasta el lunes Gandia es una fiesta.

Así ha vuelto a ocurrir hoy, como se viene produciendo desde hace décadas, y, no por sabido, esperado y deseado, el Tio de la Porra pierde un ápice de su magia.

Así es como, en este año 2025, que ha incluido el sobresalto de un incendio con heridos en la playa de Gandia, la capital de la Safor se ha sumergido en sus cuatro jornadas de una Fira i Festes surgida hace más de siete siglos por deseo del rey Jaume II, el Just, que primero la dedicó al arcángel San Miguel y que, posteriormente, cambió el centro de los honores para ensalzar la figura de San Francisco de Borja, este sí un hombre de carne y hueso con el noble apellido Borja que fue duque de Gandia, que renunció a ese cargo, abandonó la ciudad para no volver nunca más, se hizo jesuita y que, según la Iglesia Católica, tras su muerte subió al cielo. Desde allí empujó para ser proclamado patrón de Gandia y, quién sabe, observa ahora cada año al Tio de la Porra con la misma sorpresa y alegría que la mayoría de sus paisanos del siglo XXI.