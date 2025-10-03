El xeraquero del CD Pesca Gandia, Jorge Calabuig Méndez, es 5º en el Mundial

Jorge Calabuig Méndez se clasifica quinto en el Campeonato del Mundo de Pesca 2025 de la modalidad Mar-Costa en la categoría U16, que se ha disputado en Peñíscola.

El deportista de Xeraco enrolado en las filas del Club Deportivo de Pesca Gandia ha competido como representante de España en el Mundial entre los días 27 de septiembre y 3 de octubre

Calabuig Méndez logra la 5ª plaza en la clasificación individual y contribuye al 5º puesto del equipo nacional español en la clasificación por selecciones.

Ha sido un campeonato especialmente complicado y exigente, en el que se han puesto a prueba la técnica y la concentración de todos los participantes.

Aún así, Jorge ha vuelto a demostrar su talento y proyección internacional, confirmándose como uno de los jóvenes pescadores con más futuro del panorama mundial.

Jorge Calabuig Méndez también está clasificado para el Mundial del próximo año 2026 en calidad de subcampeón de España.