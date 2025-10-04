Gandia vive inmersa en una Fira i Festes multitudinaria

La semana empezó con la tromba de agua del lunes, la alerta roja que obligó a paralizar el complicado montaje que requiere la Fira i Festes de Gandia, y la madrugada del viernes hubo otro susto en la playa, con el incendio en un bloque de apartamentos con una decena de atendidos, pero afortunadamente la capital de la Safor ha podido recuperar el pulso para vivir intensamente sus fiestas mayores.

A lo largo del año Gandia, ciudad que vive de gustar, tiene decenas de eventos, festivales, conciertos y en definitiva una envidiable agenda cultural, pero estas son las fiestas que los gandienses perciben como las suyas, las del fin del verano y el inicio del otoño. Eso no impide que la ciudad siga recibiendo estos días a miles de visitantes, sobre todo de las comarcas centrales, como se puede comprobar con un centro en ebullición.

La Fira i Festes se abrió el viernes por la mañana con la tradicional salida de las bandas del Tio de la Porra, a quien simbólicamente el acalde cedió la vara mando y acto seguido sacó a los niños de los colegios. Y por la noche este emblemático personaje continuó siendo el protagonista de las fiestas, ya que el espectáculo inaugural en la plaza Major fue un homenaje, con músicos, luces y proyecciones, acróbatas y actores, y un castillo pirotécnico.

Numerosos artistas se dan cita estos días en Gandia. / Àlex Oltra

La mayoría de actos son gratuitos y se programan y se viven en la calle. Además, este año tampoco hay que rascarse el bolsillo con los conciertos de gran formato en el Parc de la Festa. Todo un aliciente para acercarse a Gandia este domingo o mañana lunes, que será festivo local por el día del patrón.

Espectáculo inaugural del viernes. / Àlex Oltra

La jornada del domingo está marcada por el Acte Cívic, evento organizado por el ayuntamiento que reconoce el talento, esfuerzo y la dedicación de personas y entidades en diferentes ámbitos. Se otorgarán 11 reconocimientos y dos distinciones especiales. Será a las 12.30 h en el Palau Ducal.

Una de las muchas exhibiciones deportivas. / Àlex Oltra

En las ediciones anteriores ha coincidido con el día del patrón, pero este año se ha decidido adelantarlo y ubicarlo en domingo para darle más relevancia y para dar más facilidades a aquellos premiados que deben llegar desde fuera de Gandia.

Nil Moliner el viernes en concierto. / Àlex Oltra

Por la noche, concierto gratuito en el Parc de la Festa con Melody, seguido de La Fúmiga, que anunció su retirada de los escenarios en 2026, Malifeta y cerrará Sansaru con DJ.

Cabe recordar que, aunque el día de «Sant Borja» es el 3 de octubre, desde hace más de una década Iglesia y ayuntamiento llegaron a un acuerdo para trasladar la conmemoración con el fin de que las fiestas cayeran siempre en fin de semana y tuvieran así un mayor impacto social y económico.

El lunes, por tanto, tradicional misa y la procesión a las 20 h, que cerrará la programación, pero durante el día seguirán abiertos los espacios habituales, así como el Teatre Serrano.