Arranca una de las obras más esperadas de Oliva y Pego

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado por fin las obras para la construcción del cruce del Hostal de Sant Jaume, entre la carretera N-332 y la carretera CV-678 que comunica la zona de Oliva Nova con Pego a través del marjal. El proyecto consiste en la eliminación de un cruce peligroso en dos vías de comunicación muy importantes, donde se han producido accidentes de gravedad durante muchos años.

Las obras, que fueron adjudicadas hace meses a la empresa valenciana Torrescámara están financiadas íntegramente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con un presupuesto de 8,3 millones de euros, y tienen como misión acabar con este punto negro de la red viaria de la Safor y la Marina Alta.

Según ha informado el Ayuntamiento de Oliva, el objetivo es acabar con este punto negro de tráfico, puesto que el proyecto eliminará la intersección entre las dos carreteras e incluirá la construcción de caminos laterales de servicios en los dos lados, de dos kilómetros de longitud, que evitarán los peligrosos accesos directos. También habrá un paso elevado sobre la N-332 que dará acceso a la carretera del marjal. Las obras se licitaron en noviembre de 2023 y se adjudicaron en julio de 2024.

Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva, ha señalado su satisfacción por el inicio de estas obras, "puesto que se trata de un proyecto muy necesario y que se ha alargado demasiado en el tiempo, porque ha sufrido muchas modificaciones". La alcaldesa ha explicado que el ayuntamiento ha hecho los últimos pasos, como por ejemplo la firma de las actas previas de ocupación de los terrenos, que tuvo lugar en junio de 2024, "y también las corporaciones municipales anteriores trabajaron de lo lindo para conseguirlo".

"Cuando los diferentes gobiernos van de la mano, los proyectos de ciudad salen adelante. Lo vimos con la salida Sur de la AP-7 y la carretera Oliva-Piles, y ahora lo veremos también con el Hostal de Sant Jaume. Por eso, solo tengo palabras de agradecimiento y de felicitación para todas las personas que han trabajado para que la obra pueda ser una realidad", ha concluido la alcaldesa.