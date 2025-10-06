Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CF Gandia exhibe solidez y sigue sin perder con una nueva portería a cero, 0-2

El conjunto de Alberto Gregori suma tres puntos en Catadau en la Liga de Primera FFCV

Cuarta celebración del CF Gandia en la presente temporada

Cuarta celebración del CF Gandia en la presente temporada / CF Gandia

Salva Talens

Gandia

Cuarta victoria consecutiva del CF Gandia en la Liga de Primera FFCV, que no baja el ritmo con solidez, unión y suma una nueva portería a cero en este curso 2025-2026.

El equipo gandiense vence 0-2 en la localidad de Catadau a la UE Mancomunitat-Ovocity para mantenerse líder invicto del grupo III de su categoría con cuatro de cuatro, es decir, 12 puntos.

En esta cuarta jornada destaca también el segundo triunfo del CE la Font y segundo también fuera de casa, después de ganar por 0-2 en el campo del Massanassa CF.

Por su parte, el CF Simat regresó derrotado 2-0 de su visita al histórico Camp Municipal Cervantes donde cayó ante el Pego CF.

