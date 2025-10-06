El CF Gandia exhibe solidez y sigue sin perder con una nueva portería a cero, 0-2
El conjunto de Alberto Gregori suma tres puntos en Catadau en la Liga de Primera FFCV
Gandia
Cuarta victoria consecutiva del CF Gandia en la Liga de Primera FFCV, que no baja el ritmo con solidez, unión y suma una nueva portería a cero en este curso 2025-2026.
El equipo gandiense vence 0-2 en la localidad de Catadau a la UE Mancomunitat-Ovocity para mantenerse líder invicto del grupo III de su categoría con cuatro de cuatro, es decir, 12 puntos.
En esta cuarta jornada destaca también el segundo triunfo del CE la Font y segundo también fuera de casa, después de ganar por 0-2 en el campo del Massanassa CF.
Por su parte, el CF Simat regresó derrotado 2-0 de su visita al histórico Camp Municipal Cervantes donde cayó ante el Pego CF.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- Gandia lidera el ránking de lluvia: 224 litros en la Caldereta
- Un joven olivense, en la cima de la repostería mundial
- Gandia pone restricciones al uso de patinetes
- Gandia anuncia una radiografía al millonario sistema contra inundaciones
- Sin clases en la Safor por lluvias con registros que comienzan a ser importantes
- Agua en la Seu de Gandia
- Camela cancela su concierto en la Fira i Festes de Gandia pero ya tiene sustituta