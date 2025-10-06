Debut con derrota del CV Gandia Hotel Borgia en la Liga Nacional

El Club Voleibol Gandia Hotel Borgia se ha estrenado con una derrota en la Liga Nacional. El conjunto gandiense senior masculino cayó por 3-1 en Alicante frente al CV Fabraquer, aunque dejó muy buenas sensaciones con un juego sólido.

Por su parte, el senior femenino de 1ª División Autonómica protagonizó un emocionante encuentro en el Pavelló del Raval de Gandia, cayendo por un ajustado 2-3 ante el CV Sedaví. Las locales demostraron carácter y lucha en un partido muy igualado, que se resolvió en el tie-break. A pesar de ser su primera derrota de la temporada, el equipo se mantiene segundo en la clasificación, a solo un punto del líder CV Paterna, y sigue mostrando un nivel de juego sobresaliente.

En cuanto a los partidos de los equipos de la base del club, en categoría infantil, el equipo femenino de 1ª División A y el cadete femenino de 1ª División se impusieron con autoridad por 3-0 al CV Sedaví, mostrando un excelente nivel de juego.

El infantil femenino de 1ª División B cayó por 3-0 ante el CV Real de Gandia, mientras que el infantil femenino de 2ª fue derrotado por 3-0 frente al CD Salesianos Elche B. Por su parte, el infantil masculino perdió 3-1 ante el CV Paterna en un partido muy luchado.

En la categoría cadete masculina, el equipo del CV Gandia protagonizó una gran victoria por 2-3 frente al CV Fabraquer en un encuentro muy disputado que se decidió en el quinto set tras una gran remontada.

Finalmente, el senior masculino de 2ª Autonómica cayó por 0-3 frente al CV Thunder Silla en un encuentro con parciales ajustados y buen rendimiento del equipo.