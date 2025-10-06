Doble ració de Copa Caixa Popular al Trinquet Municipal de Xeraco
Marrahí, Lorja i Néstor derroten a Vicent i Brisca en Bellreguard
El Trinquet de Xeraco acull hui dos partides de la Copa Caixa Popular de raspall professional. A les 17 hores juguen Victòria, Anabel i Laura (Ajuntament de Bonrepós i Mirambell) contra Anna, Natalia i Patri de Beniflà (Ajuntament d'Orba).
A continuació serà el torn dels homes amb l'enfrontament entre l'equip Ajuntament del Genovés (Diari i Tonet IV) contra Montaner d'Almiserà i Seve (Ajuntament de Castelló).
Aquest diumenge es van jugar també dos partides de la Copa Caixa Popular al Trinquet de Bellreguard. En la de dones, remuntada per al rècord de l’equip de Maria Enguix, Mar i Mireia (Bicorp). Les blaves van començar fent el primer joc en el dau, però Clara, Isabel i Myriam (Alqueria d’Asnar-Hinojosa) es van fer amb els quatre següents. Clara feia molt de mal des del dau i la partida pràcticament es decantava per a les roges.
No obstant això, com ja ocorregués en la jornada anterior, les de Bicorp es van anar ficant en partida amb una Mar protagonista per a igualar 20-20. Aquesta vegada sí que van aconseguir donar-li la volta i aconseguir una victòria molt treballada que lleva pressió en la classificació.
La segona partida no es va quedar arrere en emoció. Els equips de Vicent i Brisca (Xeraco) i de Marrahí, Lorja i Nèstor (Ontinyent) van fer un autèntic recital. Els blaus van començar al dau fent el primer joc i la partida es va encarrilar amb el 10-20.
Els rojos van aprofitar diversos errors per a retallar i van acabar igualant a 20-20. Els blaus van tindre per a tancar molt abans, però quasi els costa una partida que van acabar guanyant 25-20.
