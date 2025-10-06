Gandia reconoce a quienes impulsan la ciudad en su Acto Cívico

Las imágenes del Acto Cívico que reconoce a personas y colectivos de Gandia / Àlex Oltra

Gandia ha celebrado este domingo en el Palau Ducal la quinta edición del Acto Cívico, un acontecimiento de gratitud colectiva que reconoce el talento, esfuerzo y la dedicación de la ciudadanía en diferentes ámbitos. La Junta de Gobierno local aprobó la pasada semana los galardones que se entregan cada año, desde hace cinco, en el transcurso de una solemne ceremonia que integra la programación de la Fira i Festes.

El Acto Cívico contó con dos apartados. Por un lado, se otorgaron dos reconocimientos especiales a la trayectoria. El primero de ellos fue para el doctor Joaquim Gavilà Gregori, oncólogo especializado en cáncer de mama, premiado por su trayectoria en la investigación y la atención médica. El segundo se otorgó a la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), por su tarea de representación y defensa de los intereses empresariales y el fomento de la innovación y el desarrollo local. En su nombre, recibió el premio el presidente, Juan Pablo Tur.

Por otro lado, también se rindió homenaje a personas, colectivos y entidades que han destacado por su compromiso y contribución en diferentes ámbitos de la sociedad.

En el apartado educativo, el reconocimiento será para la Associació de Famílies per la Llengua, mientras que en el terreno empresarial y económico se distinguió la trayectoria del empresario y promotor local Fernando Guillem Barber.

El mérito científico rcayó en Mari Carmen Morant Zacarés, investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, y el mérito cultural ha sido para el grupo de música La Raíz, banda referente generacional nacida a Gandia, cuyo galardón se entregará posteriormente, al no haber podido acudir ningún miembro al Acto Cívico.

La Pastissería Tano recibió el reconocimiento al mérito comercial, y en el ámbito deportivo se homenajeó a Toni Puig Capsir, entrenador de atletismo y director técnico del Club Atletismo Gandia Alpesa.

En cuanto a la preservación de las tradiciones y fiestas, se puso en valor el trabajo de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa, mientras que en la protección del medio ambiente y la sostenibilidad el galardón recayó en Jesús Villaplana Ferrer, biólogo y fotógrafo naturalista, además de defensor de la protección de los sistemas naturales de la Safor.

Finalmente, el mérito de acción social distinguió la tarea de la Fundació Espurna, el mérito turístico reconoció la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandia, y en la categoría de derechos y libertades se homenajeará la Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, que impulsa la inhumación de los restos de los fusilados en el cementerio de esta ciudad tras la guerra civil.

Dirigiéndose a todos ellos, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, señaló que era "un honor felicitarles por sus méritos".