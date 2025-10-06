No hay mejor manera de empezar la Liga que con una victoria en casa (88-81)

Proinbeni ha sufrido y de qué manera para saldar con éxito su primer partido de la temporada 2025-2026 en la Liga de Segunda FEB. El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia solo ha podido con su rival, el recién ascendido Club Baloncesto Getafe, en los últimos diez minutos porque en el resto del encuentro los madrileños han ido casi siempre por delante, eso sí, con mínimas diferencias.

Los parciales muestran la tremenda igualdad que ha tenido el choque en plena celebración de la Fira i Festes de Gandia, hecho que ha restado afluencia de gente al Pabellón Municipal: 24-26, 20-21, 21-34 y 23-10.

Hasta cinco jugadores de casa han llegado o superado a la decena de puntos: Greeley (18), Molina (14), Ilincic (11), Ferrando (10) y Santana (10).

Al final, el entrenador local, Alejandro Mesa, decía que "ha sido un partido duro y emocional, con defensas de primerísimo nivel, que se ha decantado a nuestro favor en el último cuarto por detalles, sobre todo por el acierto de Juanmi Molina en la línea de tres".

El técnico añade que "el acierto en el tiro nos ha hecho tener más energía para defender mejor en los últimos minutos y a ellos les han entrado muchas dudas y han fallado los suyos".

Esta es la quinta victoria consecutiva de Proinbeni en la campaña que ahora se inicia si se cuentan las cuatro de pretemporada, tres de ellas en la Copa de España, competición en la que el equipo está clasificado para los 1/16 de final.

El segundo choque liguero y primero fuera de casa será este fin de semana que viene en la cancha de Amics Castelló.