Importante victoria del Club de Rugby Inter Alpesa B en la Liga de 3ª Territorial

Importante victoria en el Tomás Pardo de Alcira del Club de Rugby Inter Alpesa B contra un rocoso CR Akra Bárbara de Alicante por 38 a 12 en partido de la Liga de 3ª Territorial.

En una calurosa tarde donde hubo que parar a la mitad de cada parte para beber agua, el Inter Alpesa B triunfa ante un equipo potente, bien colocado en el campo, con jugadores muy fuertes, al que supo doblegar con un juego rápido, gracias a las conquistas del balón de los delanteros, que también aportaron ensayos.

Fueron protagonistas con ensayo Víctor Sieres, desde la melee con salida del tercera Jorge Pons, pasando en balón a Valentín López, y ensayos de la línea a cargo de Saúl Vicente Alberola, y Luis Alberto Martínez, con transformaciones de Antonio Sánchez.

Los visitantes, también hicieron un ensayo en el minuto 20, llegando al final de la primera parte con un resultado de 26 a 5.

En la realudación, ensayaron primero los visitantes que también transformaron, pero el Inter Alpesa siguió apretando y ligando buenas jugadas, tanto individuales, como de equipo, consiguiendo un ensayo en una individualidad de Eduardo Calatayud, y una bonita jugada que terminó con un ensayo de Héctor Gallego, con transformación de Alexandre Sancasto, llegando al final del partido con un resultado justo de 38 a 12 y con alegría de los locales por el trabajo realizado.