Marck Tanner e Isabel Ferrer, los primeros clasificados en la XXVI Volta a Peu de Ròtova

Mark Tanner, del Vicky Foods Athletics, e Isabel Ferrer, del Club de Córrer Camallaes Parsifal de l’Alqueria de la Comtessa, son los ganadores absolutos de la XXVI Volta a Peu de Ròtova, novena prueba puntuable del Circuit de Carreres Caixa Popular Safor-Valldigna disputada este pasado domingo

Tanner invirtió 33 minutos y 37 segundos en recorrer los 10 km de distancia de la carrera, mientras que Ferrer hizo la prueba en un crono de 36 minutos y 41 segundos.

Con una participación de 700 corredores y corredoras, el municipio fue punto de encuentro para clubes y atletas procedentes de toda la comarca y alrededores. Clubes como el de Xeresa, el Garbí, Quatre Gats de Ròtova, la Marina Alta, Els Oliveros, el CA Safor Teika o CA La Ribera no quisieron perderse la cita.

El podio masculino en Ròtova / Circuit Safor-Valldigna

Tampoco faltaron representantes de localidades como Alzira, Palma, Gandia, Castelló de les Gerres, Oliva o Almoines, entre muchas otras.

En la categoría masculina, completaron el podio Pere Ferrer, del CA Gandia Alpesa, y David Cantos, del Club de Córrer Xeraco, mientras que en la femenina, Carla Breco, del Atletisme Safor Teika, consiguió la segunda plaza, seguida de Cristina Moya, del CA Publidom, que fue tercera.

Bajo la atenta mirada del Palau dels Comtes de Ròtova, emblemático punto del municipio, los corredores completaron un recorrido de 10 kilómetros que combina exigencia deportiva con un entorno natural y patrimonial incomparable.

Las tres primeras mujeres en la carrera del domingo / Circuit Safor-Valldigna

El alcalde de Ròtova, Pablo Puig, valoró muy positivamente el desarrollo de la carrera, destacando "la alta participación, el buen ambiente y la implicación del pueblo".

Además, quiso agradecer el esfuerzo de todas las personas y entidades que lo hacen posible y aprovechó para invitar a todos y todas a participar en la próxima edición.

La próxima prueba del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna se corre este jueves, festivo 9 d'Octubre. Se trata del XIII Gran Fons Ciutat d'Oliva, de 12,2 km.

Las inscripciones están abiertas, como siempre, en la página web www.crono4sports.es