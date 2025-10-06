"Nous Talents": De Xeraco a Operación Triunfo (OT)

El Ayuntamiento de Xeraco, a través de la concejalía de Juventud, pone en marcha la cuarta edición del concurso "Xeraco Nous Talents", una iniciativa destinada a descubrir y dar visibilidad al talento joven en el ámbito musical y artístico.

El certamen está abierto a jóvenes de entre 16 y 30 años que deseen demostrar sus habilidades en alguna de las tres disciplinas convocadas: canto, interpretación instrumental o baile.

Los participantes podrán inscribirse de manera individual o en grupo. Las inscripciones permanecerán abiertas del 16 de septiembre al 13 de octubre de 2025 a través de la sede electrónica municipal (xeraco.sedelectronica.es).

La final del concurso tendrá lugar el 17 de octubre a las 19:30 h en la Casa de la Cultura de Xeraco, donde los finalistas mostrarán su talento ante el público y un jurado profesional. El jurado seleccionará a los ganadores de cada disciplina, quienes recibirán un premio de 250 € a la mejor actuación en canto, instrumental y baile.

Cabe destacar que en la edición anterior resultó ganadora Lucía Casani, actual concursante de Operación Triunfo, lo que pone de manifiesto el potencial del certamen como plataforma para el lanzamiento de nuevos artistas.

"Con este concurso seguimos apostando por dar espacio y oportunidades a la juventud, fomentando la creatividad y ofreciendo un escenario donde puedan mostrar todo su potencial artístico", ha señalado Eva Linares, concejala de Juventud.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, las personas interesadas pueden escribir a joventut@xeraco.es o contactar vía telefónica en el 651 08 83 55.