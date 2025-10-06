Oliva y el Club el Garbí celebran el bronce de Héctor Cabrera Llácer en el Mundial de Atletismo Paralímpico

España ha finalizado su participación en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi (India) con una decena de medallas. La competición se ha desarrollado entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 5 de octubre con más de un millar deportistas llegados de más de 100 países, entre ellos 32 españoles.

Uno de los medallistas, concretamente de bronce, es el atleta de la Safor, Héctor Cabrera Llácer, en lanzamiento de jabalina F12/13 para deportistas con discapacidad visual. Con un primer registro de 60,27 metros, el español únicamente fue superado por el británico Daniel Pembroke (68,51 m.) y el cubano Ulicer Aguilera (63,37 m.)

El deportista natural de Oliva enrolado en las filas del Club de Córrer el Garbí de Gandia ya era poseedor de otras dos medallas mundiales (plata Dubai 2019 y bronce Londres 2017). Ahora, vuelve a un podio de un gran campeonato internacional cuatro años después de hacerlo por última vez con el bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Además, también fue campeón europeo en Swansea 2014 y Berlín 2018 y medallista de plata continental en Grosseto 2016.

También han competido en el Mundial de India la atleta del Grau de Gandia e igualmente de la Academia de Lanzadores del Club de Córrer el Garbí, Cintia Frasquet, que se ha clasificado 9ª y 11ª en las pruebas de lanzamiento de peso y jabalina. La jovencísima deportista debutaba en una gran competición internacional.

Por su parte, otro representante del atletismo gandiense, Joan Sirera, del CA Safor Teika, no tuvo opción a pelear por las medallas en los 100 metros lisos.

En el Mundial de India han estado presentes los entrenadores gandienses del Club el Garbí y de la selección nacional española, Juanvi Escolano y Ainhoa Martínez.

España término en la posición 20º en un medallero internacional encabezado por Brasil con 44 (15, 20, 9) metales, China con 52 (13, 22, 17) e Irán con 16 (9, 2, 5),