Segundo triunfo y primero fuera de casa del CF Miramar en la Liga Autonómica Valenta

Partido importante para las aspiraciones del CF Miramar, que tenía muy claro el plan a plasmar dentro del terreno de juego y con esa intención salió al campo. A pesar de que en los primeros minutos el conjunto local consiguiera ponerse por delante en el marcador, el cuadro de Marcos Torregrosa no varió la hoja de ruta.

Con momentos de buen futbol, asociaciones y llevando a cabo lo trabajado durante la semana, el equipo miramarino iba creciendo y adueñándose del encuentro.

Antes de los 15 minutos conseguía poner el empate en el marcador y antes del descanso pudo ampliarlo, pero las ocasiones y acercamientos generados no se definian con certeza.

Ya en la segunda parte el dominio del CF Miramar fue mayor, con una buena presión y robando en campo contrario. Así llegaron los goles merecidos vista la propuesta de cada equipo. Ya en los últimos diez minutos el equipo local intento adelantar líneas buscando la remontada y eso sumado a un punto de relajación por parte del equipo miramarino permitía que se acercaran al área.

Los goles fueron obra de Ana, Yannexy y Sanmar. Con este éxito, el CF Miramar suma 7 de 12 puntos posibles merced a dos triunfos, uno en casa y otro fuera, un empate y una derrota.

Victoria necesaria y justa, que sirve para confirmar el buen trabajo realizado durante la semana por parte de las jugadoras y la buena mentalidad mostrada para seguir en la misma línea de trabajo y tener ya en mente el próximo partido de liga que se disputara tras el puente festivo del mes de octubre. Será en casa contra el Valencia Féminas CF.