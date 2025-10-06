La UD Oliva y el Villalonga CF, al acecho del líder UD Beniopa

La UD Oliva y el Villalonga CF le aguantan el pulso a la UD Beniopa en la Liga de Segunda FFCV. Son los tres únicos equipos del grupo sexto que se mantienen invictos tras la cuarta jornada del campeonato.

Los beniopenses han ganado los cuatro partidos disputados (12 puntos). El último de ellos este pasado jueves en Roís de Corella por 2-1 frente al CE Ròtova.

A continuación, figuran en la tabla la UD Oliva, que este fin de semana ha derrotado por 1-0 al CEF El Verger, y el Villalonga CF, que ha hecho lo propio con el CF Miramar (3-2). Olivenses y "lloberos" suman tres triunfos y un empate (10 puntos).

En otros encuentros de la jornada, la UE Benifairó de la Valldigna derrota al Real de Gandia CF por 3-2; el Daimús CF cae en Orba 1-0; la UD Portuarios logra una victoria espectacular en Cullera (3-5), y el Safor CF Gandia golea al CF Bellreguard 0-3.