La UE Tavernes olvida sus males con un convincente triunfo ante el CD Onda (3-0)

La fe mueve montañas y eso es lo que aplicó la UE Tavernes en su partido ante el CD Onda, al que venció por 3-0, curando así los males de la jornada anterior. Los goles fueron obra de Nico 24', Héctor 41' y Erik 51' A destacar que debutaron con el primer equipo el juvenil Guaita y Bellver, del filial

El choque del pasado sábado en el Municipal fue igualado en los primeros minutos con dos equipos que buscaban la portería contraria. Los "rogets" se medían a un Onda con hechuras de gran equipo. Los visitantes tuvieron alguna ocasión muy clara, en la que el local Román sacó bajo los palos para evitar el 0-1.

Los dos equipos ofrecían un buen juego aunque las defensas imponían su autoridad. Un ataque bien trenzado por el Tavernes fue aprovechado por un gran Nico que hizo subir el 1-0 al marcador. El partido continuaba a buen ritmo y llegadas hasta que en el 41' otra gran jugada con empalme de Héctor dejó el resultado en 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad se vio a un Onda más ofensivo y un Tavernes que, a la contra, creaba mucho peligro. En una de esas llegó el 3-0 definitivo, obra del joven Erik, en otra jugada por la banda que ya sentenciaba el partido.

El Onda no se rindió nunca y obligó a Xumi a realizar el paradón de la tarde. El Tavernes jugaba tranquilo con el marcador, pasándose el balón y dejando correr el tiempo hasta el pitido final que pone broche a un encuentro en el que los aficionados disfrutaron. El equipo lleva cuatro jornadas sin perder y en el municipal siete goles a favor y cero en contra.

La misma trayectoria que el juvenil A de la UE Tavernes, que no conoce la derrota en la Lliga Comunitat, tras ganar en Elda 0-2 situándose líder destacado.