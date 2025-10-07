OPINIÓN
9 d'Octubre i consensos
"Al bell mig d’una situació econòmica favorable, la impotència i l’enuig ens bloquegen per encarar els problemes de forma creativa"
Jesús E. Alonso
Vivim uns moments poc propicis per al diàleg, per a la democràcia, per a la humanitat. Davant dels problemes busquem culpables més que no solucions. Al bell mig d’una situació econòmica favorable, la impotència i l’enuig ens bloquegen per encarar els problemes de forma creativa.
Ací, al nostre País Valencià, antic Regne o Comunitat, que tant em val, la problematització maliciosa de la nostra identitat ha constituït un parany permanent per bloquejar el nostre progrés nacional i com a societat. No som els únics que patim d’aqueix mal, és clar. Sembla evident que hi ha una identitat nacional espanyola, predominant, però també és cert que el valencianisme ha estat una força important per a l’impuls modernitzador del nostre País, sobretot des dels anys 1960.
La nostra cansosa batalla pel nom de la llengua recorda aquella faula d’Iriarte on dos conills eren finalment caçats mentre discutien si els perseguidors eren ‘galgos o podencos’.
Si el desprestigi de la classe política és tan immens és precisament per la incapacitat i inutilitat a l’hora de produir consensos i mirades intel·ligents que miren pel bé comú i no per la lluita partidista de curta volada.
El senyor Mazón ja podría dimitir i no continuar despestigiant el poder autonòmic. Diana Morant ja podria renunciar a ser ministra i centrar-se en el seu lideratge, ara erràtic i poc institucional, del Partit Socialista del País Valencià. I tots, uns i altres, ens faríen un favor si són capaços de mirar més enllà dels nassos: potenciar l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, fruit d’un consens impagable, i demanar un finançament just conjuntament sense tirar-se els trastos al cap mentre empresaris, sindicats i totes les forces socials mirem atònits la gran irresponsabilitat que deteriora el nostre ja feble poder valencià.
Tot i que sone estrany en els temps que corren, no deixa de ser un repte que hem de fer País, hem de vertebrar societat, hem de pacificar-nos i posar-nos a la tasca d’entendre’ns i fer alguna cosa positiva.
