La amenaza de lluvia aplaza actos del 9 d'Octubre en la Safor

Algunos ayuntamientos de la Safor, entre ellos Tavernes de la Valldigna, Barx, Daimús y Piles, han comenzado a suspender o a aplazar algunas de las celebraciones cívicas y ciudadanas con motivo del 9 d'Octubre, diada de la Comunitat Valenciana, previstas para esa jornada.

La previsión de que se produzcan lluvias persistentes desde la tarde-noche del miércoles, que además se prolongarán varios días, ha llevado a tomar esa decisión, dado que la mayoría de las actividades de esta jornada festiva tienen lugar a cielo abierto.

En Gandia este mismo miércoles la Federació de Falles ha anunciado que aplaza el ya tradicional encuentro de 'fideuaes' que tiene lugar en el párking de un centro comercial. La amenaza de lluvia impide preparar con antelación los dispositivos para reunir a tanta gente, y es evidente que, de confirmarse los pronósticos, una actividad así no puede desarrollarse.

En Tavernes de la Valldigna se mantiene el acto institucional, que es a cubierto, pero se ha suspendido el acto el desfile de la entrada a caballo del rey Jaume I. Muchos ayuntamientos, entre ellos los de Gandia, y Oliva, todavía no han anunciado los cambios que harán, pero es previsible que en la mañana de este miércoles, con las últimas previsiones actualizadas de lluvia, suspendan algunos actos.

En Gandia desde hace años se lleva a cabo una procesión cívica con la senyera que, el año pasado, amplió recorrido para llegar desde la plaza Major hasta el paseo de les Germanies. En esa misma jornada se celebra la tradicional lectura teatralizada de la toma del castillo de Bairén por parte de Jaume I, que supuso la incorporación de la mayor parte de la comarca a los dominios del monarca cristiano. En Oliva también tiene lugar una procesión cívica hasta el monumento al rey Conqueridor, situado en el paseo de la localidad, donde el consistorio y entidades cívicas y políticas le rinden homenaje. Obviamente, con lluvia se suspendería.

Danzas tradicionales, cenas y comidas en la calle, concursos de paellas y otras actividades que habitualmente se celebran en el 9 d'Octubre en muchas localidades están en aire por esta previsión de lluvias persistentes.