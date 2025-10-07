La base del Natació i Esports Gandia inicia la temporada con mejoras de marcas
La primera competición se disputa en la piscina municipal de la capital de la Safor
El pasado sábado tuvo lugar la 1ª Jornada de Liga Benjamín y Alevín de natación en Gandia con 203 nadadores y nadadoras de 10 clubes de la provincia de Valencia en liza.
El Natació i Esports Gandia, organizador y anfitrión, compitió con los benjamines de primer y segundo año: Víctor Rosen, Leon Slota Olaya Franco, Etienne González, Alejandro Bofí, Enrique del Rio, Rayhan El Kabbaz, Eva Fluixá, Candela Pastor, Leire Vainutiene, Mireia Marinova, Vivian Plamenova, Mar Escrivá, Dimas Gregori, Iker Domingo, Pascual Sala, Marc Abalde, Martina Goñi, Zoe Miret, Marc Torneu y Joaquin Villaescusa.
También participaron los alevines Claudia Berto, Alex López, Didac Rodrigo, Maria Renú, Emma Muñoz, Eva Vinod, Preslava Aleksandrova, Tomás Zarazaga, Rayan Amrani, Jesús Gómez, Toni Grimalt, Christian Gonzalez, Franco Dietrich y Sheldon Moelk.
Los resultados fueron muy buenos y la mayoría de las marcas realizadas fueron mejoras personales respecto a la temporada pasada en esas mismas pruebas. Además, para muchos de estos nadadores y nadadoras se trataba de su primera competición. Las dos categorías del NiE Gandia se clasificaron entre los tres primeros en las pruebas de relevos.
La siguiente competición para el NiE será el Campeonato Social, también en la Piscina Municipal de Gandia.
