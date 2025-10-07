El CA Gandia Alpesa guanya al Trail Solidari d’Alcoi i suma un nou èxit en les curses de muntanya
El resultat reflectix l'esperit d'equip i la filosofia de l'entitat
Levante-EMV
Els atletes Àlex Pastor i Carles Armengol, representants del Club Atletisme Gandia Alpesa, van protagonitzar una gran jornada esportiva el passat dissabte 4 d’octubre, acompanyats pels seus companys Carles Pelegrí i Vicent Barrés. Junts van formar un equip de quatre corredors que va aconseguir la victòria absoluta en el prestigiós Trail Solidari d’Alcoi per equips, una prova emblemàtica dins del calendari de curses de muntanya de la Comunitat Valenciana.
El recorregut, de 43,8 quilòmetres i amb un desnivell positiu de 2.430 metres, va posar a prova la resistència, la tècnica i la compenetració dels participants. Malgrat la duresa del traçat, que combinava trams tècnics, pujades exigents i descensos ràpids, l’equip del CA Gandia Alpesa va demostrar un excel·lent treball conjunt i una gran solidesa física i mental.
Amb un temps final de 5 hores, 8 minuts i 10 segons, els corredors van creuar la línia de meta com a guanyadors de la classificació general, imposant-se a equips de gran nivell i consolidant-se com una de les formacions més fortes del panorama autonòmic del trail running.
Aquesta victòria no sols reflecteix l’excel·lent moment de forma dels atletes, sinó també l’esperit d’equip i la filosofia del Club Atletisme Gandia Alpesa, que continua acumulant èxits tant en proves de muntanya com en competicions de ruta i pista. El club destaca, a més, pel seu compromís amb la promoció de l’esport local, la participació en proves solidàries i la formació de nous corredors.
Per una altra part, el corredor del club, Javier Alborch, també va tindre una actuació destacada en la desafiant cursa Backyard de Curillas, una prova d’ultraresistència on els participants han de completar tantes voltes com siga possible dins d’un temps establit per volta.
Alborch va aconseguir completar 18 voltes, sumant un total impressionant de 120 quilòmetres, fet que suposa una gran marca personal i un repte superat respecte a la seua anterior millor actuació. La seua constància, esforç i determinació el converteixen en un exemple dins del club i una inspiració per a la resta de companys i aficionats.
