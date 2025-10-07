El CH Tavernes suma diez podios en el Nacional sub15 con Gisela Ruano, Jheron Ruano y Derek Garrido

Cullera ha repetido por tercera vez consecutiva como sede del Campeonato de España de Halterofilia de la categoría sub15, una de las competiciones más importantes para la cantera de este deporte. Los y las mejores atletas de cada Federación han disputado los diferentes títulos nacionales.

En el Nacional ha brillado con luz propia el Club Halterofilia Tavernes de la Valldigna, que ha estado representado por Gisela Ruano, Jheron Ruano y Derek Garrido.

Gisela Ruano, indiscutiblemente la nº 1, ha vuelto a ser la mejor de España en la categoría de 44 kgs con oro en Arrancada, oro en Dos tiempos y oro en Total olímpico. Además, también logró la segunda mejor marca femenina de la competición.

A estos podios individuales hay que añadir el que ha logrado como integrante de la selección de la Federación de Halterofilia de la Comunitat Valenciana, que se ha proclamado campeona por equipos.

Jheron Ruano, a la derecha en el podio, se colgó tres bronces / CH Tavernes

Jheron Ruano, por su parte, suma tres podios individuales: bronce en Arrancada, bronce en Dos tiempos y bronce en Total Olímpico, además del que consigue con la selección valenciana campeona.

Derek Garrido queda sexto de España, pero sube al podio como miembro del equipo autonómico, que ha ganado el Nacional.

Este evento se llevado a cabo a través del programa de ayudas a competiciones PAC_CV, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso de la mano del Comité Olímpico Español (COE), y se ha celebrado en el marco de la Comunitat de l’Esport.