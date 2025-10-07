El Club Deportivo de Pesca Gandia representa a España en el Mundial de Corcheo Mar
El campeonato tiene lugar en Francia del 7 al 11 de octubre
El equipo A del Club Deportivo de Pesca Gandia se ha desplazado este pasado fin de semana a Menton (Francia) para participar en el Campeonato del Mundo de Corcheo Mar, que se celebra del 7 al 11 de octubre.
El equipo gandiense se ganó su plaza en esta cita internacional tras proclamarse campeón de España de Corcheo Mar Clubes en 2024, en el campeonato celebrado en Benicarló. Gracias a ese triunfo, el equipo representará a España en esta exigente competición mundial.
Desde el Club Deportivo de Pesca Gandia se afronta este reto con gran ilusión y confianza, esperando obtener un buen resultado que refleje el esfuerzo, la dedicación y el nivel de los deportistas gandienses.
Con su participación, el equipo A de Gandia continúa consolidando la presencia de la pesca deportiva valenciana y, más concretamente gandiense, en el panorama internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- Gandia lidera el ránking de lluvia: 224 litros en la Caldereta
- Un joven olivense, en la cima de la repostería mundial
- Gandia pone restricciones al uso de patinetes
- Gandia anuncia una radiografía al millonario sistema contra inundaciones
- Sin clases en la Safor por lluvias con registros que comienzan a ser importantes
- Agua en la Seu de Gandia
- Camela cancela su concierto en la Fira i Festes de Gandia pero ya tiene sustituta