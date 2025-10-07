El Club Deportivo de Pesca Gandia representa a España en el Mundial de Corcheo Mar

El equipo A del Club Deportivo de Pesca Gandia se ha desplazado este pasado fin de semana a Menton (Francia) para participar en el Campeonato del Mundo de Corcheo Mar, que se celebra del 7 al 11 de octubre.

El equipo gandiense se ganó su plaza en esta cita internacional tras proclamarse campeón de España de Corcheo Mar Clubes en 2024, en el campeonato celebrado en Benicarló. Gracias a ese triunfo, el equipo representará a España en esta exigente competición mundial.

Desde el Club Deportivo de Pesca Gandia se afronta este reto con gran ilusión y confianza, esperando obtener un buen resultado que refleje el esfuerzo, la dedicación y el nivel de los deportistas gandienses.

Con su participación, el equipo A de Gandia continúa consolidando la presencia de la pesca deportiva valenciana y, más concretamente gandiense, en el panorama internacional.