El Corriol Oliva Tennis Taula triunfa en la Liga Autonómica y pierde en 1ª y 2ª Nacional

Nueva jornada de liga para los equipos del Corriol Oliva Tennis Taula y nuevo puzzle de resultados. En categorías nacionales se perdió y en las divisiones autonómicas se cosecharon dos triunfos y una derrota.

Jugó el sábado en la sala Pierre Guitart del IES Gabriel Ciscar el equipo de 1ª Nacional formado por Víctor Pellicer, Miguel Jordá, Felipe Duffoo (jugador profesional, flamante refuerzo del club olivense proveniente de la selección peruana) y Víctor Parra como 4º jugador, perdiendo por un global 2 a 4 frente al Despí TT, líder destacado y claro favorito al ascenso. Felipe Duffoo logró los 2 puntos para los olivenses, justificando lo acertada de su elección por parte de la junta directiva.

Los protagonistas de la confrontación en 1ª Nacional / CE Corriol Oliva

También el sábado, pero en Inca (Mallorca), compitió el equipo de 2ª nacional tras una maratoniana jornada de vuelos frente al también líder destacado de la categoría, el Inca TTC. Formaron por los olivenses David González, Enric Malonda y Pau Beneyto, que cosecharon un muy engañoso 6 a 0 al contar Pau Beneyto con 3 puntos de partido que no pudo materializar y verse remontado David González en otro que tenía controlado y encarrilado.

El equipo de 2ª Nacional jugó en Inca (Illes Balears) / CE Corriol Oliva

Ya en la Liga de 1ª autonómica, doble victoria de los olivenses en sus partidos con un nivel de juego muy alto en ambos casos que afianza al Corriol Oliva B en la primera posición de la clasificación y al Corriol Oliva A en la parte media de la tabla tras el derbi local y la dura derrota en la primera jornada de liga.

El Corriol Oliva TT A de 1ª Autonómica con sus rivales / CE Corriol Oliva

Ganó el Corriol Oliva B 4 a 2 al CTT Algemesí veteranos alineando a Hugo Abellán (1), Pablo Ferrer (1) y el gran Luca Bellero (2). Por su parte, ganó 2 a 4 el Corriol Oliva A en su desplazamiento a Xàbia frente al CTT Cablea gracias a Darshan Cortell (2), Blai Medina (2) y Júlia Malonda.

Los olivenses cayeron en su partido en la Liga de 2ª Autonómica / CE Corriol Oliva

Por último, derrota del Corriol Oliva C en 2ª autonómica frente al Metal Vidal L’Olleria por 4 a 2. Jugaron por los de Oliva Raúl Voces (1), Andrey Vovk (1) y Sebas Silvera.