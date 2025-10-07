La 'espardenya' más grande del mundo se muestra en esta exposición

La “espardenya” más grande del mundo se expone en el Museu Arqueològic de Oliva desde este miércoles. Dentro de la programación de actas organizada por el Ayuntamiento de Oliva para conmemorar el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, este miércoles 8 de octubre se inaugura en las salas superiores del Museo Etnológico la exposición 'Oficios en peligro de extinción', sobre oficios tradicionales que corren el riesgo de desaparecer. Organizada por la concejalía de Museos, que dirige Teo Peris, la muestra contará con la “espardenya” más grande del mundo, y se podrá visitar hasta el 12 de octubre.

El Museo Etnológico de Oliva se puede visitar en horario de 10.00 h a 13.30 h y de 16 h a 19 h, de martes a sábado. Y los domingos, de 11 h a 13.30 h. La entrada al mismo es totalmente libre y gratuita.

En la exposición se mostrará a todos los públicos unos plafones de 150x70 cm, de unos 15 oficios artesanos, que harán recordar antiguos oficios, además de intentar enseñar a los más pequeños la forma de trabajar y de vivir de nuestros mayores. Dentro de la exposición, además de los plafones explicativos de los diferentes oficios y la alpargata gigante, habrá una exposición de herramienta antigua del campo, así como del hogar.

Teo Peris, concejal delegado de Museos de Oliva ha invitado a toda la ciudadanía a visitar esta muestra, "que a buen seguro a muchos los recordará tiempos pasados, de su infancia o adolescencia. También y especialmente en los centros educativos, porque será una buena lección histórica para los más jóvenes, para conocer un estilo de vida típicamente valenciano.”

La muestra está patrocinada por la Diputación de Valencia, a través del área de cultura, concretamente por el SARC, Servicio de Asistencia y Recursos Culturales del ente provincial, y es muy interesante para que las nuevas generaciones puedan conocer aquellos oficios que están en peligro de extinción en la Comunitat Valenciana.