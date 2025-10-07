Gandia se suma a la construcción de vivienda industrializada

La delegación gandiense que hace unos días se trasladó a la localidad manchega de Tomelloso para inspeccionar los bloques de viviendas y de párkings que se construyen de forma «industrializada» ha vuelto más que satisfecha. Tanto, que el ayuntamiento ya ha tomado la decisión de iniciar los trámites para que ese «milagro» de levantar bloques de pisos en un tiempo récord que va de seis meses a un año, se haga realidad en Gandia.

La vivienda industrializada está llamada a ser una de las piezas más importantes para solucionar el gravísimo problema de la falta de pisos asequibles en las ciudades españolas, una situación de la que Gandia es un buen exponente a pesar de que, en los últimos años, se ha animado el sector de la construcción privada gracias al incremento del precio de venta y a la disposición de los bancos a conceder hipotecas. También al hecho de ser una ciudad muy turística y, por lo tanto, con una elevada rentabilidad en el alquiler.

Entre las medidas llamadas a incrementar el número de viviendas en esta ciudad también llegó al ayuntamiento la idea de ese sistema industrializado para levantar edificios. El proceso es sencillo. Se construyen los módulos en una gran nave industrial y, sobre un solar debidamente acondicionado con cimientos y pilares, le colocan los pisos. Una de las alianzas mercantiles que lo hace posible está formada por la valenciana Guerola y la manchega Anro, con centro de producción en Tomelloso.

Hasta esa localidad se trasladaron la delegada de Urbanismo y el concejal de Vivienda de Gandia, Maite Alonso y Salvador Gregori, quienes, a su regreso, no han ocultado su satisfacción por lo visto. Ambos, que acudieron acompañados de un técnico municipal, señalan que se trata la empresa que ha construido el Roig Arena de València y que, tras recorrer los interiores de los pisos, han podido ver que la calidad del producto y la confortabilidad de los habitáculos es «magnífica».

«Nos están pidiendo parcelas para construir», ha señalado Salvador Gregori, quien añade que, para más ventajas, esos edificios, con viviendas de 50 y de 100 metros cuadrados, son desmontables, de manera que podrían ocupar solares dotacionales mientras no se vayan a utilizar y así contribuir incrementar el número de viviendas disponibles en Gandia.

Ahora bien, la cesión con condiciones o la venta de solares y parcelas municipales solo se puede hacer mediante una licitación pública. Y ahí es donde el departamento de Urbanismo ya se ha puesto a trabajar para diseñar pliegos de condiciones que, ajustándose a la ley, permitan primar en estos concursos a aquellas empresas o aspirantes que se comprometan a levantar vivienda y ponerla en el mercado en el menor tiempo posible.

Gandia, pionera

De lograr el objetivo, Gandia sería el primer municipio de la Safor y uno de los primeros de la Comunitat Valenciana en lanzarse a la construcción de vivienda industrializada. Pero en esa carrera hay muchos municipios que también se han mostrado interesados en el sistema, y la propia Generalitat Valenciana apunta a encargar edificios modulares en su política de vivienda pública para el mercado de alquiler asequible.

Fuera de la Comunitat Valenciana ya hay ejemplos que confirman la eficacia del sistema. En Barcelona, una de las ciudades más caras para adquirir vivienda, se están construyendo, por encargo de la Generalitat de Catalunya, edificios modulares con pisos para alquiler que se van a poder ocupar en muy pocos meses.