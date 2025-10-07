La gandiense Lorena Figueres Alario disputa con la selección española el Europeo Senior Pádel Cup

La jugadora de Gandia, Lorena Figueres Alario, vuelve a representar a España en un campeonato internacional. Se trata de la segunda edición del FIP Senior Pádel Cup de selecciones nacionales que se juega en Valencia del 6 al 11 de octubre. La competición reúne a jugadores y jugadoras de las categorías +35, +40, +45, +50 y +55.

En la primera jornada, el equipo español con Lorena Figueres formando pareja con la sevillana Carolina Gago en la categoría +45, se impuso con claridad a Hungría, 5-0.

El combinado nacional vuelve a competir este miércoles, día 8, en este caso contra la selección de Irlanda. El grupo de la primera fase es de tres equipos, clasificándose para la segunda fase el primer clasificado.

Un total 22 países disputan el torneo internacional con sus mejores deportistas: España, Suecia, Italia, Francia, Polonia, Suiza, República Checa, Irlanda, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña, Lituania, Hungría, Finlandia, Austria, Estonia, Croacia, Ucrania, Países Bajos y Noruega

La competición se celebra en las instalaciones del Family Sport Center (Beniparrell), sede principal del evento, donde tienen lugar tanto la competición por selecciones nacionales como el Open por parejas. El torneo cuenta además con el apoyo de Sportcity (Massanassa), que alberga los tres primeros días de competición del Open por parejas.

El sábado 11 de octubre se celebran en el Family Sport Center las finales de todas las categorías, poniendo el broche de oro a una semana de pádel senior del más alto nivel.

El FIP Senior Pádel Cup 2025 convierte a la Comunitat Valenciana en el epicentro mundial del pádel senior, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de disfrutar en directo de algunos de los mejores jugadores internacionales.