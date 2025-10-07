La Generalitat reparte 127.650 euros en la Safor para luchar contra los jabalís pero indigna a Oliva

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha anunciado el reparto de 127.650 euros entre los ayuntamientos de la Safor que han solicitado ayudas oficiales para implementar medidas dirigidas a la reducción de jabalís en sus respectivos términos municipales. Pero esas ayudas tienen un punto negro, porque llegan a 19 ayuntamientos y excluyen a Oliva, precisamente uno de los términos más afectados por este problema y uno de los primeros que puso medidas, con recursos económicos propios, para actuar contra la plaga de cerdos salvajes.

Según la resolución firmada por la Conselleria de Medio Ambiente, los 19 ayuntamientos incluidos en las ayudas, y sus respectivas cantidades económicas, son Beniflà (6.000 euros); Gandia (18.000); Potries (4.500); Palmera (5.500); Beniarjó (13.500); Tavernes de la Valldigna (17.400); Simat de la Valldigna (4.500); Guardamar de la Safor (4.500); Xeraco (15.250); Bellreguard (2.100); Miramar (2.100); Daimús (2.100); Piles (2.100); Castellonet de la Conquesta (3.000); Almiserà (4.500); Alfauir (3.000); Xeresa (4.500); Palma de Gandia (4.600) y Llocnou de Sant Jeroni (10.500).

El dinero se tiene que emplear en la adopción de actuaciones para la caza de estos animales o la disposición de medidas que impidan que accedan a zonas urbanas o a vías de comunicación, donde están causando muchos problemas en forma de accidentes de tráfico. También para la protección de áreas agrícolas, dado que las piaras de estos animales no solo destruyen infraestructuras de riego, sino también las propias plantas, incluidos los naranjos.

Desde hace años los alcaldes y las asociaciones de agricultores solicitan a todas las administraciones un plan de choque que permita reducir el impacto de la sobrepoblación de jabalís. Estos animales, que años atrás, limitaban su hábitat a las montañas, relativamente alejados de los cascos urbanos y zonas bajas, han invadido cauces de ríos y en muchas ocasiones campan a sus anchas por los núcleos urbanos, incluyendo ciudades como Gandia, y ocupan carreteras y caminos rurales. El problema es de tal envergadura que incluso la Diputació de València ha tenido que señalizar diversas carreteras, entre ellas las de Oliva, Ador, Villalonga, Gandia y Barx, para que los conductores reduzcan su velocidad en horario nocturno, justo cuando los jabalís salen de sus escondites e invaden estas vías.

El último de los accidentes gravísimos causado por los cerdos salvajes se produjo en la carretera de Gandia a Barx. A la altura de Marxuquera un motorista de 55 años pereció al caer de su moto cuando intentaba esquivar a los animales.

Indignación en Oliva: Críticas del concejal Parra

Pero esta resolución no ha dejado contentos a todos. En Oliva, de hecho, el resultado ha sido la protesta y la indignación. La Generalitat ha denegado la ayuda solicitada por el ayuntamiento para la adquisición de tres jaulas para eliminar jabalís a pesar de que, según los datos de la Dirección General de Tráfico y de la compañía aseguradora Mapfre, es el municipio de la Comunitat Valenciana en el que se produce el mayor número de accidentes a causa de estos animales, lo que provoca numerosos problemas a todo el mundo.

El concejal delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Oliva, Enrique Parra, ha señalado a Levante-EMV que "es inconcebible para cualquier mente bien pensante, que no se nos tenga en cuenta cuando somos el municipio más perjudicado por los jabalís con datos estadísticos que no han tenido para nada en cuenta a la hora de valorar las ayudas”.

Parra se mostró indignado por esta resolución “que no tiene ni pies ni cabeza porque nosotros nos adherimos a esta convocatoria, porque somos conscientes de la importancia que tiene la lucha del jabalí para nuestra ciudad”. Es por ello que se pidió la máxima ayuda posible, los 18.000 euros para seguir luchando contra la presencia masiva de ejemplares de jabalíes en el término municipal olivense.

La denegación de la ayuda al Ayuntamiento de Oliva es señalada como “Expedientes denegados por falta de disponibilidad presupuestaria”, es decir, por cuestiones económicas. El concejal Enrique Parra ha señalado a este respecto que las prioridades deberían ser “en primer lugar los municipios más afectados”.

Además, el concejal de agricultura critica que “no nos han explicado todavía cómo nosotros, que somos el municipio más perjudicado de la Comunitat Valenciana por los jabalís, solo tenemos 10 puntos en esta convocatoria. No sabemos qué es lo que han valorado, pero es evidente que la realidad no ha sido, tal vez la fantasía que hayan tenido unos técnicos desde sus sillones sin ver los datos estadísticos al respecto”.