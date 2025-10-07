Luz verde para retomar las obras del nuevo colegio de Xeraco
El ayuntamiento abre un plazo de 30 días para que se presenten las empresas interesadas en finalizar el edificio
Josep Camacho
El pleno de Xeraco, celebrado el lunes, aprobó el expediente de contrato de obras para la finalización del nuevo CEIP Joanot Martorell, una actuación enmarcada dentro del plan Edificant que impulsa la Generalitat.
"Con esta aprobación se da un paso decisivo hacia la culminación de este proyecto tan esperado por la comunidad educativa", apuntaron fuentes municipales, e informaron que a partir de este martes las empresas interesadas disponen de 30 días para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las obras llevan más de un año paralizadas. El pasado mes de abril se despejó la financiación, tras inyectar la Generalitat a las arcas municipales un incremento de presupuesto de 2.038.000 euros. La inversión inicial era de 6,5 millones, pero tras el incremento de materiales y la modificación del proyecto asciende a 8,1 millones.
El objetivo es construir un nuevo centro educativo que reúna en un mismo espacio al alumnado de Infantil y al de Primaria, ya que hasta ahora ambos ciclos están separados en edificios situados a un kilómetro de distancia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arranca una de las obras más esperadas de Oliva y Pego
- Un joven olivense, en la cima de la repostería mundial
- Gandia pone restricciones al uso de patinetes
- Gandia se suma a la construcción de vivienda industrializada
- Gandia anuncia una radiografía al millonario sistema contra inundaciones
- Agua en la Seu de Gandia
- Camela cancela su concierto en la Fira i Festes de Gandia pero ya tiene sustituta
- Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna mantienen la suspensión de las clases