Luz verde para retomar las obras del nuevo colegio de Xeraco

El pleno de Xeraco, celebrado el lunes, aprobó el expediente de contrato de obras para la finalización del nuevo CEIP Joanot Martorell, una actuación enmarcada dentro del plan Edificant que impulsa la Generalitat.

"Con esta aprobación se da un paso decisivo hacia la culminación de este proyecto tan esperado por la comunidad educativa", apuntaron fuentes municipales, e informaron que a partir de este martes las empresas interesadas disponen de 30 días para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las obras llevan más de un año paralizadas. El pasado mes de abril se despejó la financiación, tras inyectar la Generalitat a las arcas municipales un incremento de presupuesto de 2.038.000 euros. La inversión inicial era de 6,5 millones, pero tras el incremento de materiales y la modificación del proyecto asciende a 8,1 millones.

El objetivo es construir un nuevo centro educativo que reúna en un mismo espacio al alumnado de Infantil y al de Primaria, ya que hasta ahora ambos ciclos están separados en edificios situados a un kilómetro de distancia.