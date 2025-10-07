En marcha las obras para cambiar el césped artificial del campo de fútbol del Real de Gandia
Los trabajos pueden durar entre cuatro y seis semanas
Dicho y hecho. El alcalde del Real de Gandia, Gustavo Mascarell, anunció hace un mes que los trabajos de sustitución del césped artificial en el campo de fútbol Municipal Juan Peiró se iniciarán a mediados de octubre y así es. Ya están en marcha.
La actuación durará entre cuatro y seis semanas. El presupuesto es de 152.157,7 euros (125.750€ + 26.407,50€ (IVA) y la lleva a cabo la empresa Realturf Systems S.L.
El consistorio realero ha conseguido incluir el coste íntegro del proyecto en el Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València al cumplir con todos los requisitos establecidos, por lo que el ente provincial financia toda la operación.
Mientras duren las obras, los equipos del Real de Gandia Club de Fútbol entrenarán en los campos de l'Alqueria de la Comtessa, Palma de Gandia y Rafelcofer, gracias a un acuerdo de colaboración con los ayuntamientos y los clubes de dichas localidades, mientras que los partidos como locales se disputarán fuera de casa hasta que el Municipal Juan Peiró esté en condiciones.
