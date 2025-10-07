Oliva subvenciona la celebración de las Fallas en la localidad

El Ayuntamiento de Oliva ha firmado el convenio de colaboración con la Federació de Falles d'Oliva correspondiente al ejercicio 2025. En el acto de la firma participaron la alcaldesa de la ciudad, Yolanda Pastor, el concejal delegado de Fiestas de Oliva, Álvaro Sánchez, y el presidente de Federació de Falles d’Oliva, Santiago García Chillón.

Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de Oliva se compromete a subvencionar la fiesta con una cantidad de 31.000 euros durante el presente ejercicio económico con las correspondientes justificaciones de las facturas de los gastos realizados.

La subvención va destinada, principalmente, al costeo de los actos falleros abiertos a la ciudadanía, como por ejemplo las mascletades, el festival infantil, la Crida Fallera o la ofrenda de flores a la Mare de Déu del Rebollet, así como a otros actos del calendario fallero, como los concursos de cartas y de paellas.

A través este convenio, el Ayuntamiento continúa, un año más, fomentando y promoviendo la celebración de las fallas, unas fiestas de gran importancia fiestera y turística para el municipio, además de ser emblemáticas dentro de la cultura y el arte valencianos al ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el año 2016. Este título subraya la creatividad de las artes y oficios involucrados, el uso de la sátira y el papel intergeneracional de las festividades en la preservación de la cultura valenciana.