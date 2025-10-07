Segunda eliminatoria de La Nostra Copa: Fechas y horarios para los clubes de la Safor

Este fin de semana no hay liga en el fútbol regional por la disputa de la segunda ronda de La Nostra Copa, coincidiendo con las festividades del 9 d'Octubre y el 12 de octubre. Diez son los partidos directamente relacionados con los clubes de la Safor.

La UE Benifairó de la Valldigna (Segunda FFCV) abre la tanda con su partido de este martes en casa ante el CF Cullera, también de la misma categoría. El choque es a las 20 horas.

Este miércoles, 8 de octubre, juegan en Rótova el equipo local, de 2ª FFCV, contra el CE la Font d'en Carròs, de Primera FFCV. A las 20 horas es el encuentro.

Para el jueves, 9 d'Octubre, hay programados varios encuentros: a las 11 horas CF Miramar (2ª FFCV) contra CF Gandia, de Primera FFCV, en el Municipal El Molí.

También juega el CF Simat (Primera FFCV) en Rafelguaraf (2ª FFCV) a las 17 horas; la UD Portuarios Disarp (2ª FFCV) recibe en el Grau de Gandia al Pego CF (Primera FFCV) a las 17.30 horas, mientras que a las 18 horas en el Camp El Morer, UD Oliva (Segunda FFCV) contra el CD Dénia, de Primera FFCV.

Tan solo queda un choque para el domingo, 12 de octubre. Es el Villalonga CF vs CF Bellreguard a las 18.30 horas en casa de los "lloberos". Ambos equipos militan en Segunda FFCV.