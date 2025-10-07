Dos versiones (políticas) de la Fira i Festes de Gandia

La concejal de Cultura, Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Gandia, Balbina Sendra, ha comparecido esta mañana para hacer balance de la Fira i Festes 2025, celebrada entre el 3 y el 6 de octubre, y que ha calificado como “una edición excelente, con una gran respuesta de público, tanto local como visitante, y con una programación diversa, de calidad y para todos los públicos”.

“Podemos estar más que satisfechos”, ha afirmado Sendra, destacando que durante los cuatro días de fiesta “la ciudad ha estado llena de vida, con un ambiente continuado en las calles, plazas y escenarios, y con una participación que demuestra que la Fira i Festes continúa siendo uno de los grandes referentes culturales y festivos de nuestro calendario”.

Cambios de espacios y Plaça del Joc

Uno de los principales cambios de esta edición ha sido el traslado de los conciertos y tributos a la plaza de Prado, una medida que, según la regidora, “ha permitido prácticamente duplicar el aforo y mejorar notablemente la experiencia del público”.

“Mientras que en la plaza del Ayuntamiento el aforo era de unas 850-900 personas, en el Prado hemos podido acoger hasta 1.500 asistentes”, ha explicado. “Los conciertos de Ainhoa Arteta, el tributo a Luis Miguel y el resto de actuaciones han sido un éxito rotundo. Incluso domingo, a pesar de la lluvia, el público volvió a llenar la plaza para disfrutar de la música”. Sendra ha destacado también la mejora técnica y acústica de este espacio, gracias a la instalación de altavoces envolventes que han permitido una audición óptima.

Otro de los grandes aciertos, según la concejala, ha sido la consolidación de espacios diferenciados y temáticos. La Plaça del Joc, dedicada al público infantil y familiar, se ha convertido en una de las grandes revelaciones. “Miles de niños y familias han pasado por allí y nos han pedido que vuelva. Sin duda, ha venido para quedarse”, ha señalado.

También la Plaça del Mosset se ha consolidado como un modelo de éxito, con una oferta continua de actividades, gastronomía y música en directo. “Desde la mañana hasta la noche, fue un espacio lleno de vida, donde la gente podía disfrutar de conciertos, food trucks y un ambiente festivo constando”, ha añadido.

En el ámbito cultural, la regidora ha valorado muy positivamente la programación teatral y musical tanto en los espacios escénicos —como el Teatro Serrano y la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós— como a los espectáculos de calle, que registraron numerosos llenos.

“La mayoría de funciones y espectáculos colgaron el cartel de completo, y los que no lo hicieron también tuvieron una excelente asistencia”, ha explicado Sendra, destacando el ambiente vivido en el ciclo La Marquesa On The Rock y en los teatros de calle, que mantuvieron su actividad incluso durante los momentos de lluvia que se produjeron el domingo.

A pesar de las inclemencias meteorológicas del domingo, la programación se mantuvo casi íntegramente. “Nuestra consigna fue clara: anular el mínimo posible. Solo tuvimos que suspender puntualmente algún espectáculo de calle y el concierto de Malifeta por motivos técnicos, pero el resto de la programación continuó adelante, incluido el correfoc nocturno, que pudimos salvar”, ha explicado.

Los conciertos gratuitos del recinto ferial también registraron una gran asistencia. “A pesar de la lluvia intermitente del domingo, todos los conciertos se llenaron, y la gente respondió con entusiasmo”.

El Tio de la Porra, símbolo consolidado

Sendra ha querido poner un énfasis especial en la consolidación de la figura del Tio de la Porra, eje central de la Fira i Festes y protagonista de una línea de trabajo transversal entre varios departamentos municipales. “La muestra dedicada al Tio de la Porra, celebrada los días previos en la feria, ha sido un éxito absoluto. Ha permitido que tanto los visitantes como el alumnado conocieran mejor la historia de este personaje tan apreciado. Además, por primera vez, organizamos el acto inaugural sobre la figura del Tio de la Porra, que llenó la plaza Major y se vivió con gran emoción”, ha explicado.

Impacto turístico y en redes sociales

La concejala de Cultura y Fiestas ha destacado también el impacto turístico y mediático, tanto en asistencia como en visibilidad digital. En las redes de VisitGandia, la programación de la Fira i Festes generó un 17% más de interacciones, un 39% más de visualizaciones y un 67% más de alcance diario en comparación con las cifras habituales. En total, las publicaciones relacionadas con la programación acumularon más de 63.000 visualizaciones.

“Estos datos demuestran que la Fira i Festes no solo moviliza nuestra ciudadanía, sino que también proyecta Gandia como destino cultural y turístico de primer nivel”, ha señalado Sendra. “Continuaremos trabajando para mantener este modelo de éxito, que combina tradición, cultura, ocio y participación ciudadana”.

“Hemos conseguido aquello que queríamos: una programación de calidad, diversa y participativa, que refleja el que somos y el que queremos proyectar como ciudad. La Fira i Festes 2025 ha sido una gran manifestación del talento local, del dinamismo cultural de Gandia y de nuestra capacidad para compartir la fiesta con todos quienes nos visitan”, ha concluido el edil.

La valoración del Partido Popular: "Una Fira sin esplendor"

La versión sobre la Fira i Festes realizada por el Partido Popular es completamente diferente a la de la concejala. Esta formación ha destacado "el esfuerzo de la ciudadanía, las asociaciones y el tejido cultural local", pero ha lamentado "la falta de ambición y de inversión por parte del gobierno municipal".

El portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, ha señalado que “la Fira i Festes es una oportunidad única para proyectar Gandia, dinamizar la economía local y atraer visitantes, pero el gobierno de José Manuel Prieto ha demostrado una preocupante falta de visión con un modelo de Fira sin ningún tipo de innovación desde hace 12 años”.

Según ha recordado Soler, el gobierno socialista no ha recuperado el nivel de inversión en la Fira i Festes desde 2023, destinando en las ediciones de 2024 y 2025 unos 200.000 euros menos que en aquel año. “Resulta incomprensible que se reduzca la inversión en un evento que genera un retorno directo para la ciudad, mientras se incrementa el gasto en comunicación y campaña electoral”, ha afirmado el portavoz popular.

Por su parte, la concejala encargada del área de Cultura en el PP, Mar Beltrán, ha querido, en primer lugar, “agradecer al equipo técnico de cultura su profesionalidad y compromiso con Gandia y la Fira i Festes, supliendo en algunos casos la falta de recursos de la programacion”. Sin embargo, lamenta lo que denomina como “falta de ambición por parte del gobierno local en unas fiestas que son el orgullo de Gandia, y que por ello no pueden planificarse con criterios electorales.” Para Beltrán “no es justo que sólo se apueste por una programación ambiciosa cuando hay elecciones cerca y se reduzcan los recursos el resto de años. Las fiestas pertenecen a la ciudadanía, no al calendario político del gobierno”.

Desde el PP lamentan que esta edición haya sido “una Fira i Festes sin el esplendor que merece Gandia”, con “una oferta desequilibrada, con más puestos de comida que atracciones o actividades de calidad, lo que, además, va en contra de nuestra restauración”, según lamenta Beltrán.

El Grupo Popular insiste en que “invertir más en la Fira i Festes no es gastar más, sino apostar por el desarrollo económico, turístico y cultural de Gandia”, por eso, Soler reclama “una planificación seria y estable, alejada de la improvisación y del cortoplacismo electoral”.

Beltrán ha concluido que “Gandia merece unas fiestas a la altura de su gente, que se planifiquen con tiempo, ambición y respeto por la tradición, no con la calculadora electoral en la mano”.