Victòries i lideratge per a Patri de Beniflà i Montaner d'Almiserà en la Copa Caixa Popular
El Trinquet de Xeraco acull dos partides de raspall professional
Gran vesprada de raspall professional de la Copa Caixa Popular la viscuda aquest dilluns al Trinquet Municipal de Xeraco amb victòries de Patri de Beniflà i Montaner d'Almiserà.
La jornada va començar amb raspall femení i la victòria de Ana, Natalia i Patri (Ajuntament de Rafelbunyol) davant Victoria, Anabel i Laura (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) per 25 a 10.
El trio que representa a l'Ajuntament de Rafelbunyol es va emportar una de les partides més esperades de la Copa i agafa la primera posició de la classificació en la tercera jornada. L'equip roig es queda en quart lloc encara que compta amb una partida menys.
En raspall professional masculí, Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló) donen un colp a la Copa Caixa Popular en la partida per la primera posició de la classificació en guanyar Diari i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) per 25-15.
Es preveia una partida exigent i cap dels quatre jugadors va baixar el nivell. Arribant al límit amb el 15-15, la partida es va decantar cap als blaus en una lluita de poder a poder entre mitgers i restos.
Montaner i Seve tornen a ser liders de la competició a falta que es jugue la tercera partida de la quarta jornada aquest divendres al Genovés entre els equips de Salelles, Canari i Raul (Ajuntament de Barxeta) i Diari i Tonet IV.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven olivense, en la cima de la repostería mundial
- Gandia pone restricciones al uso de patinetes
- Arranca una de las obras más esperadas de Oliva y Pego
- Gandia anuncia una radiografía al millonario sistema contra inundaciones
- Agua en la Seu de Gandia
- Camela cancela su concierto en la Fira i Festes de Gandia pero ya tiene sustituta
- Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna mantienen la suspensión de las clases
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico