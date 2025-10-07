Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Victòries i lideratge per a Patri de Beniflà i Montaner d'Almiserà en la Copa Caixa Popular

El Trinquet de Xeraco acull dos partides de raspall professional

Montaner i Seve, en la partida de dilluns a Xeraco

Montaner i Seve, en la partida de dilluns a Xeraco / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Gran vesprada de raspall professional de la Copa Caixa Popular la viscuda aquest dilluns al Trinquet Municipal de Xeraco amb victòries de Patri de Beniflà i Montaner d'Almiserà.

La jornada va començar amb raspall femení i la victòria de Ana, Natalia i Patri (Ajuntament de Rafelbunyol) davant Victoria, Anabel i Laura (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) per 25 a 10.

El trio que representa a l'Ajuntament de Rafelbunyol es va emportar una de les partides més esperades de la Copa i agafa la primera posició de la classificació en la tercera jornada. L'equip roig es queda en quart lloc encara que compta amb una partida menys.

El trio de Patri de Beniflà, en acció, durant la partida de Xeraco

El trio de Patri de Beniflà, en acció, durant la partida de Xeraco / Fedpival / Pilota Pro

En raspall professional masculí, Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló) donen un colp a la Copa Caixa Popular en la partida per la primera posició de la classificació en guanyar Diari i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) per 25-15.

Es preveia una partida exigent i cap dels quatre jugadors va baixar el nivell. Arribant al límit amb el 15-15, la partida es va decantar cap als blaus en una lluita de poder a poder entre mitgers i restos.

Montaner i Seve tornen a ser liders de la competició a falta que es jugue la tercera partida de la quarta jornada aquest divendres al Genovés entre els equips de Salelles, Canari i Raul (Ajuntament de Barxeta) i Diari i Tonet IV.

