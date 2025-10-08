Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El AC Gandia se baña en oro en el Nacional sub15 con Javier Zambrano y Yuna López

Entre los dos deportistas suman ocho medallas de campeones de España

Yuna López, en el centro, luce las medallas de oro

Yuna López, en el centro, luce las medallas de oro / RFEH

Salva Talens

Gandia

Cullera ha vuelto a ser, por tercer año seguido, la sede del Campeonato de España de Halterofilia de la categoría sub15, una de las competiciones más importantes para la cantera de este deporte. Los y las mejores atletas de cada Federación y comunidad autónoma han disputado los diferentes títulos nacionales.

El AC Gandia Halterofilia ha sido protagonista en dicha competición con la participación de cuatro jóvenes halteras: Javier Zambrano, Yuna López, África Fernández y Elena Moreno.

Los mejores han sido Javier Zambrano y Yuna López con un triplete triunfal de oro. El primero ha ganado tres medallas de oro en la categoría de 56 kgs al ser primero en Arrancada, Dos Tiempos y Total Olímpico, mientras que la fémina ha hecho exactamente lo mismo en la categoría de 48 kgs.

Javier Zambrano, con los halteras que completan el podio

Javier Zambrano, segundo por la derecha, con los halteras del podio / RFEH

A las tres preseas de oro conseguidas por ambos deportistas en la clasificación individual, hay que añadir una cuarta como integrantes de la selección de la Federación de la Comunitat Valenciana. Y es que el combinado autonómico ha sido el campeón por equipos en el Nacional, tanto en chicos como en chicas-

El AC Gandia se congratula de los éxitos de sus halteras y les felicita públicamente por los resultados obtenidos.

