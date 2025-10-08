El AC Gandia se baña en oro en el Nacional sub15 con Javier Zambrano y Yuna López

Cullera ha vuelto a ser, por tercer año seguido, la sede del Campeonato de España de Halterofilia de la categoría sub15, una de las competiciones más importantes para la cantera de este deporte. Los y las mejores atletas de cada Federación y comunidad autónoma han disputado los diferentes títulos nacionales.

El AC Gandia Halterofilia ha sido protagonista en dicha competición con la participación de cuatro jóvenes halteras: Javier Zambrano, Yuna López, África Fernández y Elena Moreno.

Los mejores han sido Javier Zambrano y Yuna López con un triplete triunfal de oro. El primero ha ganado tres medallas de oro en la categoría de 56 kgs al ser primero en Arrancada, Dos Tiempos y Total Olímpico, mientras que la fémina ha hecho exactamente lo mismo en la categoría de 48 kgs.

Javier Zambrano, segundo por la derecha, con los halteras del podio / RFEH

A las tres preseas de oro conseguidas por ambos deportistas en la clasificación individual, hay que añadir una cuarta como integrantes de la selección de la Federación de la Comunitat Valenciana. Y es que el combinado autonómico ha sido el campeón por equipos en el Nacional, tanto en chicos como en chicas-

El AC Gandia se congratula de los éxitos de sus halteras y les felicita públicamente por los resultados obtenidos.