El AC Gandia se baña en oro en el Nacional sub15 con Javier Zambrano y Yuna López
Entre los dos deportistas suman ocho medallas de campeones de España
Cullera ha vuelto a ser, por tercer año seguido, la sede del Campeonato de España de Halterofilia de la categoría sub15, una de las competiciones más importantes para la cantera de este deporte. Los y las mejores atletas de cada Federación y comunidad autónoma han disputado los diferentes títulos nacionales.
El AC Gandia Halterofilia ha sido protagonista en dicha competición con la participación de cuatro jóvenes halteras: Javier Zambrano, Yuna López, África Fernández y Elena Moreno.
Los mejores han sido Javier Zambrano y Yuna López con un triplete triunfal de oro. El primero ha ganado tres medallas de oro en la categoría de 56 kgs al ser primero en Arrancada, Dos Tiempos y Total Olímpico, mientras que la fémina ha hecho exactamente lo mismo en la categoría de 48 kgs.
A las tres preseas de oro conseguidas por ambos deportistas en la clasificación individual, hay que añadir una cuarta como integrantes de la selección de la Federación de la Comunitat Valenciana. Y es que el combinado autonómico ha sido el campeón por equipos en el Nacional, tanto en chicos como en chicas-
El AC Gandia se congratula de los éxitos de sus halteras y les felicita públicamente por los resultados obtenidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arranca una de las obras más esperadas de Oliva y Pego
- Camela cancela su concierto en la Fira i Festes de Gandia pero ya tiene sustituta
- Gandia se suma a la construcción de vivienda industrializada
- Un atropello mortal corta durante una hora el tráfico de trenes entre Gandia y Xeraco
- Un joven olivense, en la cima de la repostería mundial
- Gandia pone restricciones al uso de patinetes
- Gandia anuncia una radiografía al millonario sistema contra inundaciones
- La amenaza de lluvia aplaza actos del 9 d'Octubre en la Safor